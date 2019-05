jaš, kul, Právo

Autorem písničky je Richard Krajčo ze skupiny Kryštof. Finální podobu doladil s Petrem Harazinem ze skupiny Nebe.

„Byla to výzva. Nikdy jsem pro nikoho jiného neskládal, a proto jsem se i trochu bál. Každá píseň je pro mě totiž vždy takový malý klenot a já si říkal, že Karel by si zasloužil jeden takový vybroušený. A o to jsme se s pokorou všichni pokusili. Vznikla zpověď zralého moudrého muže, táty, který už ví, co se chystá. Byl jsem rád, že se Karlovi i Charlottce písnička líbila, a věřím, že se zalíbí i fanouškům. Zazpívali ji totiž nádherně a dali jí velké emoce,“ popsal vznik písničky Richard Krajčo.

Karel Gott zpívá se svou dcerou Charlotte Ellou.

FOTO: Supraphon

Gott řekl: „Po dvou pohádkových duetech s Charlottkou pro nás Richard Krajčo napsal první společnou píseň, po které jsem již delší dobu toužil. Nese v sobě emoční hloubku a energii rozpravy mezi otcem a jeho dospívající dcerou. Richard naprosto přesně vystihl sílu myšlenky předat v písni mé dceři pohled na životní situace, které ji mohou také potkat. Jsem hrdý na to, s jakým nasazením a profesionalitou Charlottka píseň nazpívala.“

Karel Gott se svou dcerou při natáčení klipu.

FOTO: Supraphon

Výsledná zvuková podoba nového duetu Srdce nehasnou vznikla pod producentským dohledem Lukáše Chromka. Ve studiu skladbu nahrál společně s Richardem Krajčem (akustická kytara), Romanem Víchou (bicí), Janem Steinsdörferem (klávesy) a smyčcovým Unique Quartetem.

Ve videoklipu se představují nejen Karel Gott a Charlotte Ella Gottová, ale i všichni tvůrci a muzikanti spolupracující na vzniku nahrávky. Videoklip Srdce nehasnou byl natočen v režii Janka Cingroše.