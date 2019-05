Věra Míšková, Právo

Na úvod režisér provádí své hrdiny v rychlém sledu zamilovaností se všemi atributy, které si to žádá, včetně pobíhání a nekonečného smíchu, poté svatbou a profesní kariérou. To vše proto, aby se pak mohlo ukázat, jak se jejich vztah po deseti letech pokazil.

Raphael je totiž veleúspěšný spisovatel bestsellerů, který po první knize, již začal psát ještě na střední škole, sbírá jen samé pocty a ceny a rozdává autogramy i sebestřednou povýšenost na všechny strany.

Olivia měla ambice klavíristky na vzestupu, ale ztratila partnerovu podporu, vlastní sólovou kariéru obětovala jemu a usadila se jako učitelka v hudební škole. Po tomto pocitově dost dlouhém úvodu se po jedné manželské hádce Raphael probudí do paralelního světa, v němž je všechno jinak.

V tu chvíli film de facto začíná, protože Raphael ve vcelku vtipných situacích zjišťuje, že není úspěšný spisovatel, ale učitel literatury (kterou vlastně vůbec nezná), a naopak slavná klavíristka Olivia sbírá na pódiích těch nejprestižnějších sálů ovace vstoje, ceny a pocty. A i když vedle autogramů rozdává na rozdíl od něj na všechny strany skromné úsměvy, jeho samotného vůbec nezná.

Dokáže Raphael svou lásku na druhý pohled a svůj někdejší úspěšný život získat zpátky? A bude ještě o ten někdejší život stát? Divák o splynutí duší na druhý pokus nepochybuje a nepochybuje o něm ani Raphaelův nejlepší kamarád Félix v podání Benjamina Lavernheho, nejzábavnější a nejvtipnější postava filmu.

Félix zprvu odráží Raphaelovo „vysvětlení“, že žije v paralelním světě, stejně prudce jako míčky v pingpongovém turnaji. Ale když na danou situaci přistoupí, docela vtipně se snaží kamarádovi pomoci, aby si svou lásku zasloužil a získal zpátky. Otázkou, na kterou najdou diváci odpověď až v kině, zůstává, co bude dál?

Představitel Raphaela, Francois Civil, není na rozdíl od Lavernheho ten nejcharismatičtější hrdina, kterému by divák ze všech sil fandil. Film hodně drží nad vodou jeho partnerka Joséphine Japyová v roli Olivie, jež má vedle půvabu ve tváři i jistou oduševnělost, která ji jako slavnou klavíristku činí uvěřitelnou a přesvědčivou.

A kdyby měl celý film o poznání méně než dvě hodiny, byla by to typická zábavná romantika na sobotní večer s ponaučením, co je v životě důležité a co je nakonec snadné oželet.

Láska na druhý pohled Francie 2019, 117 min. Režie: Hugo Gélin, hrají: Francois Civil, Joséphine Japyová, Benjamin Lavernhe a další

Hodnocení: 55 %