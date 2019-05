Jaroslav Špulák, Právo

Pink: Hurts 2B Human





FOTO: RCA

Americká popová zpěvačka Pink vydává po dvou letech nové album. Je na něm třináct písniček. Její popový pohled je ostřejší, otevřenější, než je na scéně běžné. Recenze na desku jsou lehce nadprůměrné.

The Cranberries: In The End





FOTO: BMG

Irska rocková skupina The Cranberries vydala své poslední studiové album, na kterém zpívá její zesnulá zpěvačka Dolores O’Riordanová. Kolekce In The End obsahuje jedenáct skladeb a první singl z ní, All Over Now, vyšel už 15. ledna, v první výročí smrti zpěvačky. Písničky se nesou v tradičním soundu kapely.

Vltava: Náklad štěstí





FOTO: Warner Music

Náklad štěstí je box všech řadových alb pražské skupiny Vltava. Je rozšířený o novinku takzvaných vzácností z let 1986 až 2016, která se jmenuje Diamantové boty ve dvířkách kamen. Na ní jsou nikdy nevydané nebo opomenuté snímky.

Limetall: Znamení





FOTO: archiv kapely

Členové kapely Limetal nyní fungují s pozměněným názvem Limetall. Pro album Znamení vytěžili obsah minialba Swingers párty, když skladbám vtiskli ve studiu lepší zvuk, a přidali nové písničky.

Peter Lipa: Dobré meno





FOTO: East-West Promotion

Nové album slovenského jazzmana Petera Lipy obsahuje třináct písní, které prezentují různorodou produkci a také nasazení všech hudebníků. Jednotlivé skladby vznikaly v průběhu posledních dvou let. Nahrávalo se ve čtyřech bratislavských studiích.

Alan Parsons: The Secret





FOTO: Frontiers Records

Čas mezi tímto a Parsonsovým předchozím albem A Valid Path z roku 2004 představuje nejdelší mezeru mezi dvěma po sobě následujícími alby, patnáct roků. Kolekci britského hudebníka tvoří skladby v duchu progresivního rocku.

Rob Thomas: Chip Tooth Smile





FOTO: Atlantic

Čtvrté album amerického zpěváka Roba Thomase produkoval Butch Walker. Písně jsou inspirovány středním proudem osmdesátých let, stejně tak poprockovými písněmi ze sedmdesátých až devadesátých let.