Jaroslav Špulák, Právo

Fanoušci formace, v jejímž čele stojí zpěvačky Amy Leeová, se mohou těšit na největší hity. Zazní také písně ze zatím posledního alba Synthesis, které kapela vydala na sklonku roku 2017.

Evanescence založili v roce 1995 v Arkansasu zpěvačka Amy Leeová s kytaristou Benem Moodym, který v kapele působil do roku 2003. Skupina debutovala albem Fallen (2003), po kterém vydala ještě studiové počiny The Open Door (2006) a Evanescence (2011) i živou nahrávku Anywhere But Home (2004).

V roce 2012 Evanescence ohlásili pauzu, kterou ukončili v dubnu 2015. Po ní vydali album Synthesis. Na kontě mají dvě ceny Grammy. V současnosti jsou kromě Amy Leeové členy kapely baskytarista Tim McCord, bubeník Will Hunt, kytarista Troy McLawhorn a kytaristka Jen Majuraová.