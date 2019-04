Věra Míšková, Právo

Březnický stadion filmaři zvolili proto, že je jedním z mála, které dodnes vypadají jako na přelomu čtyřicátých a padesátých let. Právě tehdy se odehrává první setkání Dany a Emila Zátopkových, jež ve filmu ztvární Martha Issová a Václav Neužil.

„Tak mazej k plešounovi,“ postrčí kamarádky Danu, aby předala kytici muži s ulízanými, dozadu sčesanými světlými vlasy, který stojí na nejvyšším stupni vítězů. Dívky na sobě mají deky, teprve se zkouší a počasí krátkým modrým trenkám a bílým tričkům rozhodně nepřeje. Jakmile zazní povel „Akce!“, odloží deky, rozzáří se úsměvy, ale než je celý záběr hotov, jejich promodralé rty prozradí, že je pořádná zima.

Martha Issová a režisér David Ondříček při natáčení filmu Zátopek.

Ve chvilce času, než se přestaví scéna, Ondříček vysvětluje, proč museli natáčení odložit. „Dvakrát jsme marně žádali o grant Státního fondu kinematografie. A grant je základ, zásadní položka pro získání dalších sponzorů a koproducentů, mezi nimi České televize. Je to škoda. Kdybychom ho dostali hned poprvé, mohli bychom natáčet i na stadionu v Helsinkách, který byl tehdy těsně před rekonstrukcí. Když jsem tam točil o Zátopkovi dokument, řekli nám, že bychom si tam mohli dělat, co bychom chtěli. Teď už se tam vůbec nedostaneme, Helsinky budeme točit v Brně za Lužánkami,“ praví Právu.

O prvním natáčecím dni říká, že je trochu složitější, než bývá na rozjezd zvykem. „Ale jsme už všichni zkušení, tak musíme být rychlí,“ dodává.

Václav Neužil je zjevně ve výborné běžecké formě, v pauzách se zahřívá lehkým klusem po stadionu. „S trenérem Janem Pernicou se znám už dlouho, protože jsem začal trénovat před pěti lety, když mi David Ondříček roli nabídl. Pak jsem měl pauzu, a teď od ledna trénuji natvrdo,“ říká Právu herec, jenž přípravou na roli shodil sedm kilo a s maskou je od skutečného Zátopka skoro k nerozeznání.

Václav Neužil jako Emil Zátopek.

„Snažili jsme se vytvořit masku, která by mě změnila, ale zároveň byla jednoduchá a cítil jsem se v ní pohodlně. Vlastně to všechno dělají ty vlasy,“ chválí svou proměnu.

Natáčení teprve začíná, ale Neužil s Issovou a Ondříčkem mají za sebou už velký kus cesty. „Scházeli jsme se od ledna nad scénářem, který psala s Davidem Alice Nellis. Debatovali jsme o tom, jak hrát, pracovali jsme společně i na úpravách dialogů. Trénoval jsem nejen běh, ale také Zátopkovu chůzi, dobový jazyk, moravský dialekt. Přečetl a viděl jsem snad všechno, co je možné o něm nastudovat. Pro herce je lákavé hrát skutečnou postavu, nestává se to často,“ říká Neužil.

Na otázku, co pro něj Zátopek znamená, odpovídá, že toho s ním během natáčení určitě ještě hodně prožije. „Ale už dnes je to pro mě především člověk, který šel za štěstím a byl ochoten udělat moc pro to, aby se cítil svobodný,“ dodává.

Také Issová se na roli oštěpařky Dany Zátopkové připravovala ve dvou etapách. „Začala jsem trénovat s trenérem Barbory Špotákové Rudolfem Černým na stadionu Dukly. Pak jsem měla přestávku a teď mám za sebou tříměsíční trénink třikrát týdně po dvou hodinách. I Bára mě občas koučuje, protože se na Dukle potkáváme. Nejde mi přitom ani tak o to hodit daleko, nýbrž vypadat u toho jako oštěpařka, aby se nám sportovci nesmáli,“ prozrazuje herečka.

Václav Neužil na stadionu v Březnici.

Issová s Neužilem jsou už dvanáct let kolegové z Dejvického divadla v Praze, často na jevišti tvoří pár. „Jsme s Vaškem taková zavedená dvojice, je to jeden z mých nejlepších kamarádů. Máme spolu hodně představení, točili jsme pro televizi Čtvrtou hvězdu a vždy tvoříme nějakým způsobem dvojici,“ soudí Issová.

O přípravě na roli Dany Zátopkové říká, že je trochu ošemetná, protože jde o žijícího člověka. „Úcta, kterou k ní chovám, se mi někdy zdála až kontraproduktivní. Musím si hlídat, abych neztratila při hraní lehkost a autenticitu. Četla jsem několik knih, poslouchala a viděla rozhovory a také jsem se s ní několikrát setkala a doufám, že ještě setkám. Je okouzlující, má úžasný smysl pro humor a v devadesáti šesti letech je naprosto bystré mysli. Je vidět, že má radost ze života, a to je pro mě nesmírně inspirativní,“ říká Issová.

Zátopková je pro ni sportovec celým tělem i duší. „Je nesmírně přející, otevřená a má pořád obrovskou chuť do života. Ale trochu mám pocit, že by si přála, aby žádný hraný film ani nebyl. Mluví o tom, že sport je tak výjimečná věc, okamžik výkonu tak zázračný, že jakákoli snaha o jeho zopakování nebo zdokumentování jinak, než jak to doopravdy bylo, je zbytečná. Ale zároveň nám pomáhá, radí mi, není proti.“

Natáčet se bude ještě na řadě míst v několika etapách, film by měl být hotov k příští olympiádě, která proběhne v červenci a srpnu 2020 v Tokiu.