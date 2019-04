Stanislav Dvořák, Novinky

Odell vyhrál s krátkým filmem Lies (2008) cenu na festivalu v Sundance a film Never Like the First Time! (2006) získal Zlatého medvěda v Berlíně. Spolupracoval také na filmu Revolver (1993) a režíroval videoklipy pro U2, Goldfrapp a další.

Hlavním tématem nesoutěžního filmového programu je anidok, který propojuje filmový jazyk animovaného a dokumentárního filmu. Mimo jiné se představí oscarové filmy Frank Film od Franka Mourise, Ryan od Chrise Landretha a Měsíc a syn od Johna Canemakera.

„Připomene se i vítěz festivalu v Cannes a držitel Zlatého glóbu Valčík s Bašírem režiséra Ariho Folmana, českou stopu v tomto žánru otiskne film Kresleno z paměti českého režiséra Paula Fierlingera. Tomuto žánru se věnoval i známý režisér Peter Lord ze studia Aardman a připomeneme tedy jeho film Válečný příběh, který byl oceněn na festivalu v Ottavě. A chybět nemůže ani celovečerní montypythonovský film Autobiografie jednoho lháře, jehož hlavní postavou je Graham Chapman,“ doplnil Petr Slavík z Anifilmu.

Valčík s Bašírem

FOTO: Anifilm

„S oceněnou Zdenkou Deitchovou si Anifilm připomene její velký podíl na úspěchu filmů studia Bratři v triku a v programu Hyperlapse & Co. se představí atypické animační postupy. Nemalou českou stopu ve světě animace pak připomene velká výstava AnimaCZe po roce 89.“

K hostům festivalu patří i rumunská režisérka Anca Damian, mimo jiné autorka úspěšných celovečerních animovaných dokumentů Crulic – Cesta na onen svět nebo na karlovarském festivalu oceněného snímku Kouzelný vrch, francouzský producent Ron Dyens, zakladatel Sacrebleu Productions, jehož portfolio čítá festivalové hity nebo celovečerní film Až na severní pól, či švýcarský režisér animovaných filmů Georges Schwizgebel.