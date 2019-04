kul, Právo

Od chvíle, kdy dnes jednatřicetiletá zpěvačka zvítězila v anketě BBC Sound Of 2011, má na kontě pět studivých alb, prodala jich miliony, její hity okupovaly první místa hitparád, zpívala pro královnou, získala Brit Awards, pětkrát cenu MOBO i nominaci na Grammy. K jejím dalším letošním úspěchům patří vyprodané britské turné.

Jessie J je doma v popu, soulu, R&B, elektropopu a hip hopu, ale při závěrečném olympijském ceremoniálu si v Londýně s kapelou Queen zazpívala We Will Rock You. Jak nejlépe na to, radila dvakrát v roli porotkyně v britské pěvecké soutěži The Voice UK.

Pomáhala psát i skladby pro Alicii Keys, Miley Cyrus nebo Chrise Browna. A když do skladby Bang Bang přizvala Arianu Grande s Nicki Minaj, stal se z ní celoplanetární hit. K rodilé Londýňance, vlastním jménem Jessica Ellen Cornish, patří i výrazná podpora nejrůznějších charit jako Comic Relief nebo Children in Need.