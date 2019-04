Radmila Hrdinová, Právo

Tramvajová linka mezi Libercem a Jabloncem, která projíždí lesem, má pro mnohé příchuť adrenalinového dobrodružství. Básník Pavel Novotný jí věnoval básnickou sbírku Tramvestie, která skladatele Petra Wajsara inspirovala k vzniku nevšedního hudebně dramatického díla.

Text vychází z nahrávek pořízených v letech 2006 až 2016 ve voze na lince tramvaje č. 11 mezi Libercem a Jabloncem. Hlasy, které promlouvají, reflektují okolí, popisují cestu, rozkrývají osudy spojené s nejdelší meziměstskou tramvajovou tratí v České republice.

Opera Tramvestie má světovou premiéru 17. dubna na Nové scéně pražského Národního divadla. V doprovodu Orchestru Státní opery ND pod taktovkou dirigenta Richarda Heina a v režii Marka Bureše se v hlavních rolích představí sólisté Lenka Šmídová, Jana Horáková Levicová, Dušan Růžička a Jiří Sulženko. Do konce sezóny se na Nové scéně ND bude hrát ještě třikrát, a sice 22. dubna, 7. a 20. května a 23. června.

Ve stejný den uvádí pražské Divadlo v Dlouhé premiéru hry s názvem Nebe – peklo. Oceňovaná polská dramatička Maria Wojtyszko napsala příběh matky, která se z nebe rozhodla vrátit zpátky na zem ke svému synkovi. Během útěku z onoho světa se potká s čertem, který by chtěl být člověkem, s archandělem, jenž byl kdysi člověkem, ale také se svým otcem, ze kterého se stal člověk poloviční. V režii Jakuba Krofty účinkují Eva Hacurová, Magdalena Zimová, Lenka Veliká, Pavel Neškudla a další.

Román Jiřího Hájička Rybí krev získal ocenění Magnesia Litera pro nejlepší knihu roku 2013. Autor v něm zkoumá jihočeskou vesnici poznamenanou stavbou atomové elektrárny Temelín. Román pro Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích adaptovala a nastudovala režisérka Natálie Deáková. Inscenace Rybí krev s podtitulem „requiem za zbourané vesnice“ bude mít premiéru 18. dubna a hlavní role v ní ztělesní herečky Kamila Janovičová, Lucie Valenová a Magdaléna Hniličková.

Moře klidu je titul autorské inscenace 3. ročníku studentů Katedry alternativního a loutkového divadla pražské DAMU. Vychází z odvěké lidské fascinace jedinou přirozenou družicí Země, touhou překročit hranice pozemskosti a události, jež se stala symbolem dramatického technologického progresu, sebevědomým politickým gestem i globálně sdílenou fantazií. Inscenace vznikla v rámci 50. výročí prvního přistání člověka na Měsíci. Režisérem a dramaturgem Moře klidu jsou Štěpán Gajdoš a Ludvík Píza. Premiéra v pražském Divadle DISK se koná 18. dubna.