Stanislav Dvořák, Novinky

Nový díl je ve stádiu postprodukce a do kin má vstoupit v listopadu 2019.

„Přála jsem si, aby byly dobré, s něčím začnete a investujete do té značky... Ale nějak se tam vytratily postavy, na kterých by záleželo. Příliš mnoho lidí, příliš mnoho point,“ zamyslela se herečka nad minulými díly.

„Myslím, že jsme udělali dobrou práci, když jsme teď zase zúžili své zaměření, takže by to mělo odrážet ty první dva filmy,“ tvrdí.

Kritiky pátého dílu byly zrdcující a ani běžní fanoušci se do kin moc nehrnuli. Studio pochopilo, že zmatený film představuje skutečný průšvih a zahraniční média potom psala, že další pokračování už asi vůbec nebude.

Sarah Connorová v Terminátorovi 2

FOTO: Tristar Pictures

Po určité pauze se ale režisér Tim Miller chopil nápadu od samotného Jamese Camerona. Diváci tak snad ještě mají naději, že nevzniklo další zbytečné pokračování. Film má úplně ignorovat díly 3, 4 a 5 a navazovat jen na Terminátora 2. Objeví se v něm ústřední dvojice Arnold Schwarzenegger a Linda Hamiltonová a také John Connor jako dítě.

Natalia Reyesová v šestém dílu Terminátora

FOTO: Paramonut Pictures

Jednu z důležitých rolí má i drobná černovláska Natalia Reyesová, kolumbijská herečka, která se od devíti let motala kolem televizních pořadů a seriálů. V roce 2011 se přesunula do New Yorku, kde studovala na The Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Tato role by mohla znamenat přelom v její kariéře.

Snímek se částečně natáčel v Budapešti.