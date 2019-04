Eva Vejdělková, Právo

Dlouho očekávaná závěrečná, osmá řada mimořádně úspěšného fantasy seriálu, který už od roku 2011 vytrvale láme rekordy ve sledovanosti a sbírá prestižní ceny Emmy, bude mít konečně premiéru. Na obrazovku vstoupí v neděli 14. dubna, na kdy kabelová televize HBO ohlásila světovou premiéru v USA. Čeští diváci tedy mohou první díl poprvé zhlédnout v pondělí 15. dubna ve tři hodiny ráno, a to jak na HBO, tak na HBO GO. Dále se pak bude vysílat od 20 hodin na hlavním kanále HBO.

Výpravná sága vychází z literárního bestselleru Píseň ledu a ohně amerického spisovatele George R. R. Martina, pojmenována je podle první knihy série. Košatý příběh s mnoha postavami líčí soupeření několika rodů o Železný trůn v Sedmi královstvích, které se rozkládá na kontinentu Západozemí. Středověkem inspirovaný fiktivní svět obývají kromě lidí také draci a nadpřirozené bytosti, k nimž patří i Bílí chodci, prakticky nesmrtelná stvoření žijící na severu za Zdí.

V dosud poslední, sedmé řadě seriálu se vydali na pochod a míří právě k vysoké ledové hradbě, která před nimi svět lidí zatím úspěšně chránila.

S blížící se televizní premiérou hypotézy o konci seriálu nabírají obrátky: diváci hledají náznaky v prohlášeních herců, ale i na uveřejněných fotkách teaseru, kdy si domýšlejí pravděpodobný děj i jen podle kostýmů a prostředí, v němž se postavy ocitly.

Do neutuchajících diváckých spekulací před časem zasáhli dokonce i vědci. Skupina australských výzkumníků se totiž pokusila předpovědět finále s pomocí statistiky. Zanalyzovali 186 úmrtí ve všech sedmi řadách a zjistili, že největší šance na přežití mají ženy a přeběhlíci, kteří strategicky měnili spojence.

Skončí seriál happy endem?

Fantazii diváků před několika dny znovu podráždili herci, když se 4. dubna sešli na červeném koberci při slavnostní premiéře seriálu v New Yorku. „Už to musíme tajit přes rok a půl. Pamatuju si, jak jsem četl scénář a říkal jsem si: Kéž bych tyhle informace nemusel držet v hlavě,“ okomentoval zvědavé otázky představitel Brana Starka, Isaac Hempstead-Wright. Odpovědi se vyhnul i dánský herec Pilou Asbak, který hraje Eurona Greyjoye. „Mohu říct asi jen tolik, že jsem jediný, jehož postava zažije happy end,“ naznačil.

Herci čelí otázkám už dlouho, ale někteří z nich diváky i úmyslně škádlí. Zatímco Maisie Williamsová neboli Arya na sociální síti nedávno vystavila zkrvavené tenisky a dál mlží, představitelka Daenerys Emilie Clarkeová poctivě vysvětlovala, že se točí několik verzí samotného finále a také spousta materiálu navíc, takže ani herci nevědí s jistotou, s čím televize nakonec přijde.

Šokující a dojemné finále

Kit Harington alias Jon Sníh však do všech těchto náznaků nedávno ostře říznul, když prozradil v televizní The Late Show moderátorovi Stephenu Colbertovi, že ho konec seriálu tak silně dojal, až se rozplakal. „Byl jsem v šoku, jak se některé události rozvinuly,“ vysvětlil, ale víc neprozradil: „Nemohu říct ani lež! Nemůžu si ani něco vymyslet, protože se toho pak někdo chytne.“

Harington se při natáčení seriálu v roce 2012 zamiloval do Rose Lesliové, která hrála jeho milenku Ygritte, a loni se vzali. I manželka, jejíž postava zemřela ve čtvrté řadě, na něm prý vyzvídala, jak seriál dopadne, jenže když jí konec prozradil, naštvala se. „Nemluvila se mnou asi tři dny, přitom se sama ptala,“ okomentoval domácí spor herec a dodal, že za nejlepší věc na seriálu považuje právě seznámení s Rose. „Můj život se díky Hře o trůny začal ubírat úplně jiným směrem.“

Prozradí něco aspoň autor?

Po informacích se zvědaví diváci samozřejmě pídí také u spisovatele George R. R. Martina, který stál u zrodu seriálu a zpočátku se podílel i na některých scénářích. Své knihy píše a vydává paralelně se seriálem, ale proti televizi už začal nabírat zpoždění. Před pár týdny dokonce v rozhovoru pro magazín Entertainment Weekly řekl, že netuší, jak Hra o trůny skončí, protože na poslední řadě se už vůbec nepodílel.

„Sice něco málo vím, ale spoustu příběhových linek během doby scenáristé rozvíjeli beze mě, dokonce mě o pár let předběhli, a tak mezi seriálem a mými knihami nakonec mohou být i důležité rozpory,“ připustil. Mezitím prý stále pracoval na Vichrech zimy, šesté knize ze série Píseň ledu a ohně.

Co se tedy v tuto chvíli ví o osmé řadě zcela určitě? Jen počet dílů a stopáž. Zatímco prvních šest řad mělo vždy po deseti epizodách, sedmá série jich měla už jen sedm, a závěrečná osmá jich bude mít dokonce jen šest. Menší počet však vynahradí délka epizod, protože po prvních třech hodinových se další tři budou svým rozsahem blížit spíš celovečernímu filmu.

Jisté je také to, že populární látku nemíní HBO nechat ležet ladem a připravuje už několik spin off seriálů, tedy samostatných příběhů ze světa Západozemí. Mluvilo se zatím o čtyřech, přičemž nejaktuálnější z nich by měl být prequel s pracovním názvem Dlouhá noc, který by měl objasnit historii Bílých chodců.