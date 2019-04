Jaroslav Špulák, Právo

Nasycen: Ráno





FOTO: Jiný břeh

Albová novinka pražské kapely Nasycen, která je představitelem AOR, tedy „rocku pro dospělé“, je stylově pestrá. V čele skupiny stojí autor písní Raven. Na kolekci jsou pak skladby poprockové, rhythm’n’bluesové i bluesové, a všechny nesou silné básnické texty.

Sara Bareilles: Amidst the Chaos





FOTO: Epic

Šesté studiové album americké zpěvačky Sary Bareilles přináší opět kombinaci popu a soulu. Na desce je tucet písniček, autorkou poloviny z nich je sama zpěvačka, na některých spolupracovala s dalšími skladateli.

Circa Waves: What’s It Like Over There?





FOTO: PIAS

Na svém před časem velmi syrovém zvuku britská indierocková skupina Circa Waves zapracovala. Ten aktuální je o poznání sofistikovanější. I na v pořadí třetí studiové desce jsou nicméně úderné skladby, bez úvodního intra devět.

Russell Morris: Black And Blue Heart





FOTO: Liberation Records

Russell Morris je australská bluesrocková legenda. Je mu sedmdesát let a na hudební scéně je od poloviny šedesátek. O nových písničkách hovoří jako o těch, s nimiž se vrátil ke kořenům a do krajů, odkud přišel. Je to poctivá a nesmlouvavá muzika.

Periphery: Periphery IV: Hail Stan





FOTO: Century Media

Periphery je divoká americká progmetalová kapela, jež přichází se svým šestým studiovým albem. Je na něm devět kompozic, v nichž formace hudebně říká vše složitě. Její muzika je k poslechu, pak v ní lze nalézt spoustu hudebních laskomin.