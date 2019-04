aš, Novinky

Proč jste se rozhodli pro návrat kapely?

Filip: Stýskalo se nám a chybělo nám napojení, které nám fungovalo před deseti lety. Toto napojení bylo pro nás oba něčím výjimečné. Chtěli jsme na něj navázat, zjistit, jestli tam ještě je, a zkusit ho posunout.

Jak jste pracovali na desce?

Filip: Bylo to vytvářené z velké části u mne ve studiu. Dvě skladby jsme nahrávali ve studiu Faust Records. Většina zpěvů se pak natáčela ve studiu u Dušana Vozáryho a u Emy doma, kde se cítila nejlépe.

Ema: Posílali jsme si tracky a pracovali na nich doma. Umíme to dělat dohromady, ale když mi něco nejde, tak si to vezmu domů. Nedáváme si časový pres, který by byl nepříjemný, i když i ten je vlastně někdy dobrý.

Jak dlouho se deska točila?

Filip: Asi dva roky. Nejintenzivnější byl poslední půlrok, kdy jsem desku dokončoval, ale celkem to zabralo dva roky.

Čím to je?

Filip: Pauza byla zapříčiněná tím, že jsem dělal hudbu k filmům, jedním z nich byl polský film režisérky Agnieszky Smoczynské Útěk. Taky jsem hodně cestoval po světě s tanečními představeními Guide a Švihla, ke kterým hraju naživo.

Chystáte turné?

Filip: Ano, turné je už naplánované, má 15 zastávek. Začínáme v pátek v Rožnově pod Radhoštěm a končíme v Chomutově. V Praze pokřtíme album 17. dubna v Meet Factory. Na 13 koncertech s námi vystoupí kapela Jana Boroše Čáry života.

Jak se dají písně s docela komplexním zvukem přenést na koncert?

Filip: Nejde to generalizovat, liší se to skladba od skladby. U některých skladeb si vypomáháme samplerem a někdy kompletně změníme nástroje jako třeba u skladby Snack, kde na albové verzi hraje hlavní harmonickou linku syntezátor a v koncertní verzi motiv rozehrávám na kytaru. Mnohdy je ta změna pro mne oživující a skladba tak dostane nový rozměr a citlivost.