Jaroslav Špulák, Právo

Billie Eilish: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?





FOTO: Universal Music

Debutové album sedmnáctileté americké zpěvačky Billie Eilish je událostí. Její před časem ohlášený pražský koncert byl vyprodán během několika krátkých okamžiků. Zpěvačka je na desce ponurá, velmi osobní a naléhavá. Je považována za hlas své generace.

Ondřej Škoch: Řekni napořád





FOTO: Good Day Records

Album Řekni napořád je první autorské album zpěváka a kytaristy Ondřeje Škocha, bývalého člena skupiny Chinaski. Hudbu všech písní napsal na texty své ženy Alice Škochové. Kolekce je stylově velmi barevná.

Devin Townsend: Empath





FOTO: Inside Out

Kanaďan Devin Townsend patří k nejvýznamnějším postavám světové metalové scény. Jeho stylový záběr má však obrovské přesahy. Novinka se řadí do ranku progresivního metalu, Townsend je autorem všech skladeb.

Filip Topol: Nebe je zatažený





FOTO: Indies Scope

Trojalbum koncertních nahrávek Filipa Topola (1965-2013) zpřístupňuje jednu důležitou podobu jeho uměleckého světa. Záznam nabízí vzpomínku na jednu z nejoriginálnějších osobností české hudební scény.

Tomáš Kočko & Orchestr: Sadné zrno





FOTO: Indies Scope

Kapela Tomáš Kočko & Orchestr slaví dvacet let od vydání prvního alba. Při té příležitosti si nadělila kolekci zhudebněných básní valašského básníka Ladislava Nezdařila Sadné zrno.

Marsyas: Marsyas





FOTO: Supraphon

Album české skupiny Marsyas vyšlo v roce 1978 a dodnes platí za jedno z jejích nejlepších. Zuzana Michnová, Petr Kalandra a Oskar Petr se na něm z původního akustického tria dvou kytar a tří hlasů proměnili v elektrifikovaným souborem dočasně doplněnou partu.

Ben Platt: Sing To Me Instead





FOTO: Atlantic

Ben Platt je americký herec, jenž se rozhodl vydat i na hudební cestu. Sing To Me Instead je jeho debutové album. Singl Bad Habit má na YouTube více než 1,3 milionu zhlédnutí. Jde o lehké popové písničky.

Jiří Schelinger, F. R. Čech: Báječní muži/Nemám hlas jako zvon





FOTO: Supraphon

Nahrávky původních verzí alb, jež vznikly mezi lety 1973 a 1975, byly doplněny o deset bonusových písní. Symbolizují společnou cestu Jiřího Schelingera a F. R. Čecha od legračních popěvků k vážnému rocku.

Doggybag: Zákony míjení





FOTO: archiv kapely

Na desce české kapely Doggybag je jedenáct skladeb stylově rozkročených od bluesových dvanáctek přes rockové kytarovky až k romantickým baladám. Tvorba skupiny těží z vyzrálého hlasového projevu Martiny Horejšové.