Stanislav Dvořák, Novinky

„Je to francouzská kostýmní komedie o Edmondu Rostandovi, který napsal Cyrana z Bergeraku,“ upozornila dramaturgyně Hana Šilarová. Film se točil v ČR, zejména v Plzni, Karlových Varech a v Praze.

Snímek, kterému předcházela divadelní hra, měl ve Francii úspěch a teď je v kinodistribuci ve 26 zemích.

Debut Kristiny Nedvědové Sněží! bude uveden v předpremiéře 10. dubna v Lucerně. Zachycuje vztahy mezi třemi generacemi žen v jedné rodině a hlavních rolí se ujaly Petra Nesvačilová, Vanda Hybnerová a Hana Vagnerová.

„Snažila jsem se o intimní křehký pohled do situací osamocených žen, i když vím, že to zní jako klišé, pokusila jsem se o jiný pohled,“ uvedla Nedvědová. „Je to hodně holčičí film,“ dodala a slíbila i závan „černého humoru a nadsázky“.

Hrdinky filmu Sněží!

FOTO: Frame Films

„Je to o každodennosti, sekundě, kdy máte možnost změnit pohled, o tom je ten film, zastavit se a žít tady a teď,“ domnívá se herečka Petra Nesvačilová.

Festival uvede také české dokumenty Planeta Česko, Mimořádná zpráva nebo King Skate.

To nejlepší, co v poslední době vzniklo v evropských zemích, chce shrnout sekce Best of. K hlavním tahounům patří irský temný thriller s prvky westernu Black 46 Lance Dalyho, kde si zahráli Hugo Weaving (Pán prstenů) nebo Barry Keoghan (Dunkirk). Drama z počátku století Éter natočil klasik Krzysztof Zanussi a snímek Země hojnosti od režisérů Damiana a Fabia D’Innocenzových vstupuje do českých kin s cenou za nejlepší film roku od italských kritiků.

Celkem festival uvede 45 filmů. Po skončení hlavního programu zamíří i do regionů. Vstupenky na dnyevropskehofilmu.cz.