Žádné náznaky homosexuality a slovo gay nesmí zaznít, taková je politika cenzorů v Číně. Pár minut tak z filmu zmizelo. Diváci si toho všimli a téma zažilo mohutnou vlnu zájmu na internetu. Jedni se zlobili, že si musí domýšlet, co vlastně ve filmu bylo, jiní byli rádi, že film vůbec může v Číně do kin.

Zmizely ledacos naznačující scény s Freddieho bývalou přítelkyní i s mužským partnerem Jimem Huttonem a vše, co souviselo se známým videoklipem I Want to Break Free, který je celý tak explicitně homosexuální, že nejde pochybovat o Mercuryho orientaci.

„Kdyby tam nemazali scény, bylo by to lepší,“ povzdechl si skromně jeden z uživatelů sítě Weibo.

Rami Malek ztvárnil Freddieho Mercuryho.

FOTO: 20th Century Fox

Čínská televize Mango vymazala téma homosexuality i z loňské Eurovize. Například irský zpěvák Ryan O’Shaughnessy z pořadu úplně zmizel a také duhové vlajky, symbolizující LGBT, byly v Číně rozmazané. Pořadatel soutěže (EBU) pak uvedl, že cenzura není v souladu s jejich hodnotami, a proto ukončují spolupráci s čínskou televizí.

Snímek Bohemian Rhapsody nazvaný podle jedné z nejznámějších písní skupiny Queen zachycuje život extravagantního frontmana Queen od jejího založení až po slavný koncert Live Aid. Film mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny a často napjaté vztahy v kapele, kterou vedle Mercuryho tvořili kytarista Brian May, bubeník Roger Taylor a baskytarista John Deacon.

V Česku se stal absolutním hitem roku, navštívilo ho asi 1,5 milionu lidí.