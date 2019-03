Věra Míšková, Právo

Vaše žena Martha Issová působila při přebírání ceny za mimořádný počin v audiovizi opravdu překvapeně. Nicméně je to výborná herečka, mohla to hrát…

Tak tohle opravdu nehrála! Neměla nominaci a vyhrála... My jsme se o té kategorii předtím bavili a ona myslela, že to je cena třeba za kameru, ale vůbec ji nenapadlo, že by to mohl dostat herec. Viděl jsem na ní, že ani nedávala pozor, a najednou slyšela svoje jméno. Takže byla v totálním šoku a já jsem na ni hrdý, že ze sebe na jevišti vůbec něco vysoukala.

Máte s Duklou 61 plány vyjet do světa?

To už se děje a kupodivu je Dukla 61 přijímána nejen na televizní, ale i na filmové festivaly. Hrála se například v Palm Springs mezi filmy pro kina a teď mám to štěstí, že pojedu do Ameriky na několik projekcí v různých městech v rámci akce Českých center That Czech Film. Na to se moc těším.

Kromě toho už jste ale de facto ve startovních blocích filmu Zátopek…

Ano, začínáme 25. dubna první týdenní předtáčkou a už jsem toho úplně plný. Vždycky jdu doma kolem nějaké knížky se Zátopkem a musím si nařídit: Ne, běž si pustit Terminátora nebo něco takového, už to nečti!

Jenže na tom pracuji s mnoha kamarády, hraje v tom Martha, takže když já si dám pokoj, tak se mě oni na něco ptají. Zátopek je teď u nás zkrátka dvacet čtyři hodin sedm dní v týdnu. Ale je to vysněný projekt a moc se na něj těším.

Jak náročný bude?

Hodně. Je to dobovka do roku 1968, kde se odehrává podstata filmu, a vracíme se do nejdůležitějších období jeho života. Máme padesát natáčecích dnů, hlavní část bude v létě, ale trochu ještě na podzim. Teď budeme točit jarní běh, který se jindy točit nedá, Zátopkovo období ve Zlíně u Bati a také seznámení s Danou.

Jakou má Zátopkův představitel Václav Neužil běžeckou formu?

Musím to zaklepat a moc ho pochválit. Ohromně na sobě pracuje, už vypadá jako Zátopek, mluví jako Zátopek a běhá fantasticky.