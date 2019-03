Stanislav Dvořák, Novinky

Rockové riffy a elektronické názvuky charakterizovaly už v devadesátých letech skupinu kolem původem skotské zpěvačky Shirley Manson. Garbage, kteří vznikli v americkém Madisonu v roce 1993, byli tehdy na výsluní. Vyprodávali velké haly a svou hitovku The World Is Not Enough dostali dokonce do bondovky.

„V Praze Garbage naposledy hráli v roce 1999 na Zimním stadionu Slávie. A pamětníci si ten koncert pořád živě pamatují. Byla to neskutečná energie a výkon zpěvačky Shirley Manson byl impozantní. Je nám proto velkou ctí kapelu opět přivézt zdejšímu publiku,“ řekl promotér koncertu Jozef Tarkay.

Kapelu tvoří ještě Duke Erikson, Steve Marker a producent Butch Vig, který vstoupil do dějin už dávno, když pomáhal s albem Nevermind Nirvaně. Garbage se mohou pochlubit i tím, že na rozdíl od většiny déle působících formací hrajou skutečně v originálním složení, zatímco jiní rockoví harcovníci už vyměnili většinu členů a často zůstává jen zpěvák.

Jednou už svou činnost téměř ukončili, ale v roce 2011 se vrátili a o rok později přišli s albem Not Your Kind of People, které bylo podle časopisu Rolling Stone jedním z nejlepších v roce 2012.

Vstupenky na koncert jsou v síti GoOut.