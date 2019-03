jaš, kul, Právo

V rámci koncertů oslaví pětadvacet let od vydání alba Over The Hump, které přineslo hity An Angel, Santa Maria a další. Fanoušci mohou čekat velkolepou show, přičemž vstupenky jsou již v prodeji.

Skupina se vrátí na velká pódia s nově připraveným programem se zajímavým námětem. Celý koncert bude rozdělen do dvou částí. V té první uslyší fanoušci naživo zahrané celé album Over The Hump, které kapela vydala v roce 1994. Druhá polovina bude přehlídkou dalších hitů.

„V první polovině zahrajeme skladby z hitového alba Over The Hump, v tom pořadí, jak jdou za sebou na hudebním nosiči. Mnoho ze skladeb, které na něm jsou, jsme nehráli dlouho naživo, a tak se moc těšíme. Ve druhé polovině koncertu zahrajeme největší hity, které jsme za posledních čtyřicet let naší existence nahráli,“ sdělili členové skupiny před nadcházejícím turné.