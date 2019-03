Novinky

Jako první převzala cenu v kategorii Sólová interpretka Barbora Poláková, která vydala album ZE.MĚ.

„Děkuju, chci poděkovat Tomášovi Měcháčkovi, který mě kdysi dávno seznámil s Davidem Hlaváčem. Myslím, že bez Davida bych tady nestála a taky bez Honzy Muchowa,” řekla Poláková.

V kategorii Videoklip vyhrála Barbora Poláková za klip 2-8-5, který režíroval Jakub Machala.

FOTO: Petr Horník, Právo

Připsala si také cenu za videoklip 2-8-5, kterou převzala s Jakubem Machalou. „Já jsme si to strašně přála, mám natáčení klipů strašně ráda, byl to neuvěřitelnej projekt, ve kterém bylo asi padesát lidí,” dodala.

Skladbou roku se stala Nejlepší, kterou znám z pera Oskara Petra a Roberta Kodyma, kterou natočila skupina Lucie. Kapela se na ceremoniál nedostavila, poděkoval pouze její manažer a Oskar Petr.

Lucie byla oceněna také za album roku s názvem Evolucie.

Monkey Business

FOTO: Petr Horník, Právo

V kategorii rock zvítězila kapela The Atavists z Hradce Králové, která se stala rovněž Objevem roku.

„Tohle jsme opravdu nečekali. Ani v nejhorších snech se nám o tom nezdálo. Chci poděkovat všem našim fanouškům a lidem, kteří nás podporujou,” vzkázala kapela.

Předávání cen Anděl 2019. Ocenění v kategorii Rock získala skupina The Atavists za album Lo-Fi Life.

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

V kategorii folk si cenu odnesli Žamboši za desku Louvre. „Kapela s nejdivnějším názvem na světě má třetího Anděla, ve folku šlo vždy trochu o texty, v ostatních žánrech prý o ně nejde, texty nikdo neposlouchá. Tak děkuju, že posloucháte,” vzkázala kapela Žamboši.

Předávání cen Anděl 2019. Na snímku Žamboši

FOTO: Petr Horník, Právo

Sólovým interpretem roku se stal Miro Žbirka za Double Album. „Jsem z toho celý pryč. Já jsem to opravdu nečekal a ještě v této sestavě. Musím poděkovat všem, kteří se mnou natočili Double Album,” uvedl Žbirka.

Miro Žbirka

FOTO: Petr Horník, Právo

Moderátor Tomáš Měcháček

FOTO: Petr Horník, Právo

Anděl 2019. Na snímku Ty Nikdy

FOTO: Petr Horník, Právo

Skupinou roku se stala legenda českého funky Monkey Business za album Bad Time For Gentlemen.

„Hodně moc děkujeme akademii, že jste si na nás vzpomněli. My jsme nejlepší, ale teď je to definitivní,” řekl zpěvák Matěj Ruppert.

Předávání cen Anděl. Matěj Ruppert a Tereza Černochová při vystoupení Monkey Business, kteří získali sošku Anděla v kategorii Skupina za album Bad Time For Gentlemen.

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Nejdelší potlesk sklidil Michal Prokop. „Je to můj první Anděl, děkuju akademii, že nečekala, až si pro mě přijdou. Děkuju lidem, kteří můžou za to, že tady dnes stojím, moje rodina, moje žena, která to se mnou vydržela 47 let, to je výkon, se mnou to není jednoduchý. Kapela, ve které se vystřídalo 48 lidí. Já bych vzpomněl na dva z nich. Je to Honza Hrubý a Luboš Andršt, který dnes s nám být nemůže, protože se zotavuje po operaci,” řekl zpěvák.

Poté zazpíval svůj velký hit Kolej Yesterday.

Předávání cen Anděl 2019. Na snímku Vladimír Merta a Michal Prokop

FOTO: Petr Horník, Právo

V kategorii rap zvítězila deska Akta X od Ty Nikdy. V kategorii Alternativa a elektronika letos vyhráli Floex & Tom Hodge s deskou A Portrait of John Doe. V oblasti klasické hudby zvítězila Česká filharmonie a nahrávka Bohuslav Martinů – Čím lidé žijí. V jazzu vyhrála Dorota Barová.

Ceremonii provázela řada vystoupení, v poctě Divadle Semafor účinkovali Albert Černý, Jan Cina, zpěvačka Zofie Dares i legendární Josef Zíma a Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou. The Atavists hráli s rapperem Vladimirem 518, s Monkey Business zahostoval držitel Grammy Ondřej Pivec.

Předávání cen Anděl 2019. Na snímku Jiří Suchý a Jitka Molavcová

FOTO: Petr Horník, Právo

O cenách Anděl rozhoduje dvoukolovým hlasováním pod dohledem státního notáře 350 členů České hudební akademie. Ceny Anděl vyhlašuje ČNS IFPI.