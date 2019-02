Stanislav Dvořák, Novinky

Zpěvačka zachovává svůj intimní akustický a poloakustický zvuk, ale přece jen více než dříve experimentuje s elektronikou. Desku nahrála s Jeffem Tweedym a Thomasem Bartlettem a předchází jí singl Just a Little Bit.

Zpěvačka podle svých slov chtěla vytvořit album, které „nebude mít ambice splnit něčí očekávání nebo se vejít do předem vyhrazených škatulek“.

Norah Jones

FOTO: Universal Music

„Cítila jsem silnou inspiraci, chtěla jsem zkoušet rozdílné věci. Chtěla jsem to udělat rychle, zábavně, jednoduše a bez jakéhokoliv tlaku. Všechno se vytvářelo v přítomném okamžiku, skladby vznikaly z ničeho a každá ubíhala jiným směrem. Stačily tři dny ve studiu a album bylo na světě,“ uvedla.

Zpěvačka se proslavila v roce 2002 svou až magicky uklidňující a návykovou deskou Come Away With Me, jež se stala celosvětovým hitem. Sametový hlas a aranže na pomezí soulu, jazzu, country a folku jí vynesly cenu Grammy i komerční úspěch, dosud prodala přes 50 milionů desek. Vystupovala sólově, ale i s kapelami jako The Little Willies nebo Puss N Boots.