Stanislav Dvořák, Novinky

Snímek se jmenuje po jeho velkém hitu Rocketman a v traileru je vidět nejeden z jeho proslulých kostýmů. Hudební filmy u nás dnes zažívají zlatou éru, snímek Bohemian Rhapsody se stal trhákem roku, je ale otázkou, jestli se něco podobného podaří i Eltonovi.

Zpěváka hraje Taron Egerton, Jamie Bell ztvánil přítele a spoluautora hitů Bernieho Taupina. Poprvé se setkali v roce 1967, když oba odpověděli na inzerát z magazínu New Musical Express, který hledal nové talenty. Ačkoli nikoho z nich tehdy nepřijali, mladíci zjistili, že by se jim dobře spolupracovalo. Elton tehdy obdivoval jeho básničky.

Taron Egerton hraje Eltona Johna.

FOTO: Marv Films

Stárnoucí Elton John, který dal světu hity Your Song, Candle in the Wind, Saturday Night’s Alright for Fighting, Rocket Man, Sacrifice či Daniel, loni oznámil, že na turné už jezdit nechce. Letos zavítá 7. května do Prahy a prý to bude naposledy. Zdůraznil, že nejde o žádný PR trik, opravdu se cítí unavený.