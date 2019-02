RECENZE: Kdo přijde na večeři? Arab, Žid a Číňan

Francouzský režisér Philippe de Chauveron točí už pár let podobné komedie, založené na střetech různých náboženství, národností a mentalit. Dělá to šikovně a uznejme, že jeho humor nikdy neklesne pod přijatelnou úroveň. Úsměv na tváři vykouzlí i film Co jsme komu zase udělali?, pokračování komedie Co jsme komu udělali? z roku 2014.