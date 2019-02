Stanislav Dvořák, Novinky

Protože film zachycuje léčitele od mládí, bude v něm hrát i Trojanův syn Josef, který je mu podobný a už má hereckou zkušenost. Léčitelova asistenta si zahraje talentovaný slovenský herec Juraj Loj.

Léčitel Jan Mikolášek pracoval s bylinkami a údajně pomohl mnoha lidem, i když oficiální lékařské vzdělání neměl.

„Léčitelství mě vždy zajímalo. To, že je nějaký člověk schopen se tak silně zahloubat do těla a duše jiného člověka, že zjistí, co v něm je… Mikolášek byl neuvěřitelně chytrý, intuitivní, ale zároveň racionální diagnostik, který dokázal bylinkářstvím lidem skutečně neuvěřitelně pomáhat,“ tvrdí režisérka.

Šarlatán se odehrává před válkou i za komunismu.

FOTO: Cinemart

„Jde o příběh člověka výjimečného, ale zároveň velmi nejednoznačného. Ví, že zachraňuje životy, umí pomoct lidem, ale zároveň si uvědomuje, že potřebuje pomoct i sám sobě. A ten svár v něm je další dramatickou linkou příběhu,“ dodal Ivan Trojan.

„Navíc Mikoláška v mladším věku ztvární můj druhorozený syn. Jsme si přece jen podobní, Agnieszku zaujal, a ukázalo se, že to bude asi nejlepší řešení,“ doplnil herec, který s polskou režisérkou natočil například už film Hořící keř.

Režisérka Agnieszka Holland (uprostřed) při práci

FOTO: Cinemart

„Tím ale vůbec nejsilnějším na Šarla¬tánovi pro mě není to, o čem vypráví, ale jak to vypráví! Okouzluje mě jeho originální narativní styl a filmová střídmost. Všech¬no je výrazné a přitom emotivní. Křehké ve výrazu, silné v obsahu,“ řekla sedmdesátiletá polská filmařka.

Premiéra se zatím plánuje na 20. 2. 2020.