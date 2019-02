Jaroslav Špulák, Právo

V sobotu večer se představila v pražské O2 areně. Bylo vyprodáno, v hale byla převaha teenagerů. Především ty totiž hudba amerického dua oslovuje. Koncert v tom tradičním smyslu slova však nedostali.

Zpěvák, raper a hudebník Tyler Joseph a bubeník Josh Dun byli na pódiu sami. Ten první hlavně zpíval a rapoval, hrál občas i na baskytaru, ukulele či piano, vždy na nástroj, který ve zvuku té které skladby kraloval. Dun hrál po celou dobu vystoupení na bicí, což bylo vlastně dost komické.

Bubeník Josh Dun v Praze.

FOTO: Lucie Levá

Mnohé hudební linky si totiž dvojice během vystoupení pouštěla ze samplerů. Nenechala se doprovázet živou kapelou, na pódiu nebyli ani vokalisté, a vzhledem k tomu, že Tyler vlastně hrál takříkajíc na všechno a na nic, jediný pravověrný muzikant na scéně byl Dun. Bubnoval pečlivě, snaživě, přesně, ale vypadalo to, jako by do bicích musel bušit za trest, zatímco jiní muzikanti dostali volno a hrály za ně zvukové mašinky.

V takovém rozpoložení bylo v hale pro každé ucho vše čitelné a publikum od prvních chvil reagovalo na každý syntetický zvuk, který se ozval, doslova freneticky. Ti, kteří měli zakoupeny lístky na místa k sezení, povstali s úvodní Jumpsuit a vydrželi tak až do úplného finále. Pokud totiž něco na koncertě Twenty One Pilots fungovalo dokonale, bylo to propojení kapely s fanoušky. Bylo ukázkové.

Twenty One Pilots diváky nadchli.

FOTO: Lucie Levá

Zhruba v půli se Joseph a Dun přesunuli na menší pódium doprostřed haly, na kterém odehráli tři skladby. Zvuk byl v těch chvílích méně výbušný, což bylo dáno i výběrem skladeb. Koncertu to vzalo plynulost.

Nebylo to nicméně jedinkrát. Místo aby kapela tlačila písně do po hudební energii lačného publika bez slitování, jednu za druhou, což si ono zjevně přálo, chodila poměrně se často do zákulisí převlékat a na pódiu se v těch okamžicích v podstatě nic nedělo.

Publikum pražskou O2 arenu zaplnilo.

FOTO: Lucie Levá

Skladby Twenty One Pilots nejsou hity na první poslech, ani Taylor Joseph není zpěvák, který by mohl charisma či odzbrojující hlasový výraz rozdávat. Jejich přístup k hudbě, tvorba i touhy mladých diváků do sebe ale v posledních letech zapadly a putují společně světem. Atmosféru měl koncert skvělou, fakticky to ale byla zpola playbacková show se třemi obřími obrazovkami na pódiu a hořícím autem v samotném úvodu.

A také s pohříchu nezajímavou předkapelou The Regrettes, kterou tvořili tři dívky a bubeník a jež hrála mdlé a melodicky i aranžérsky nezajímavé skladby nekonečných třicet minut.

Twenty One Pilots, The Regrettes O2 arena, Praha, 16. února

Hodnocení: 75 %