Frontmanem skupiny je původnímu lídrovi Marku Knopflerovi stylově podobný kytarista a zpěvák Terence Rais. V sestavě působí i držitel ceny Grammy Chris White, hrající na saxofon, flétnu a perkuse, který spolupracoval s Dire Straits Marka Knopflera ve druhé polovině osmdesátých let.

Šlo o turné Brothers in Arms, On Every Street a alba On Every Street a On The Night i legendární koncerty Live Aid a Nelson Mandela 70th Birthday Tribute. Mimo to v nedávné době hostoval na dvou sólových deskách Knopflera.

Na koncertě se budou hrát skladby z repertoáru Dire Straits. Tato kapela vznikla v roce 1977 v Londýně a ve své první etapě existovala do roku 1988. Vydala slavná alba Love Over Gold (1982) nebo Brother In Arms (1985). V roce 1991 se na scénu vrátila. Vyšla deska On Every Street (1991) a kapela fungovala další čtyři roky. V jejím čele stál zpěvák a kytarista Mark Knopfler, který se po rozpadu formace vydal na sólovou dráhu.