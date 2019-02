Jaroslav Špulák, Právo

Film vznikne v produkci Jacksonovy společnosti Wing Films a firmy Apple Corps, které budou spolupracovat i se žijícími členy kapely Paulem McCartneym a Ringem Starrem, stejně tak manželkami zesnulých členů Beatles Johna Lennona a George Harrisona - Yoko Ono a Olivií Harrisonovou.

Zmíněné archivní záběry vznikly původně pro televizní speciál. Namísto něho byl však nakonec realizován dokument Let It Be (1970) v režii Michaela Lindsay-Hogga. Ten uzavírá legendární koncert kapely na střeše kanceláře společnosti Apple Corps v Londýně. Za skladbu Let It Be ze zmíněného dokumentu získala formace Oscara.

Beatles v Americe.

FOTO: Universal Music

„Jako by nás stroj času přenesl do roku 1969 a my seděli ve studiu a přihlíželi, jak čtyři přátelé vytvářejí úžasnou hudbu. Jsem vzrušen a cítím se být poctěn, že mi byl svěřen tento mimořádný materiál. Dělat tento film bude čirá radost,“ konstatoval Jackson.

Dodejme, že Peter Jackson má na kontě několik výrazných filmů. Jsou mezi nimi série Pán prstenů a Hobit, dále Nebeská stvoření (1994), King Kong (2005), Pevné pouto (2009), District (2009) a další.