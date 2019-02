Věra Míšková, Právo

Rypar je starý protiva, naštvaný na celý svět, kterému nerozumí, odmítá s ním moderními způsoby komunikovat a celkově vzbuzuje dojem, jako by trvale hlásal světu: „Nechte mě bejt, nemám na vás čas ani náladu.“

Jenže pak mu do jeho samoty, při cigárku na střeše domu, vstoupí zcela nečekaně vietnamský mladík se svými velkými problémy. Rypar mu poskytne u sebe v bytě dočasné útočiště a začnou se dít věci - vtipné, dojemné i velmi překvapivé.

Hlavní postavy hrají Duy Anh Tran a Alois Švehlík.

FOTO: Falcon

Příběh znal Mádl důvěrně

Jiří Mádl dostal za svůj režijní debut Pojedeme k moři, který v kinech vidělo přes 100 tisíc diváků, Cenu RWE pro objev roku 2014, přitom je nadále i vyhledávaným hercem.

Na filmu Na střeše začal pracovat, když studoval scenáristiku ve Spojených státech.

„V New Yorku jsem rok bydlel na koleji s asijským ilegálem. Můj kamarád si prošel podobným osudem jako postava mého filmu, Vietnamec Song. Byl jsem nakonec součástí toho dobrodružství po dobu téměř tří let a vím, co pro mě tato zkušenost znamená a jak moc to může oslovit, a především pobavit publikum,“ říká Mádl, který je v přípravách svých filmů velmi pečlivý, a když musel přeobsadit Ryparovu postavu (Jan Tříska zemřel den před začátkem natáčení), odložil práci o rok.

Podobně jako u svého debutu by byl rád, aby film Na střeše působil hořkosladkým dojmem. „Pokud máte parťáka, může být život zatracence, kterého nikdo nechce, docela zábavný. A trocha ilegálního chování s úmyslem někomu pomoct je motorem filmu.“

„Pro mě je to příběh o potřebě sounáležitosti. Je o lidech, kteří tu sounáležitost potřebují víc než kdokoliv jiný, protože se ocitli v situaci, kdy jim schází možnost se opřít o rodinu, kamarády nebo partnery. Na střeše je příběh plný života, kdy chvíli pláčete a pak se zase smějete,“ říká producentka Monika Kristlová.

Duy Anh Tran se učil špatnou češtinu

V hlavní dvojici spojil režisér Jiří Mádl hereckou zkušenost Aloise Švehlíka a přirozenost Duy Anh Trana, který vyhrál casting, nicméně stál před kamerou poprvé.

„Ten film není jen o dialogu, ten je o setkání dvou lidí, o kontaktu. A nebylo důležité, že on je neherec, jen se podívejte na jeho oči, ty hrajou. Paradoxně na počátku filmu hraje Vietnamce, který neumí česky, přestože on se ve skutečnosti zde už narodil a český mluví perfektně. A přitom tuto polohu, kdy nerozumí a teprve se česky zvolna učí, myslím bravurně zvládnul,“ chválí svého partnera Švehlík, o němž je ostatně známo, že rád pracuje s mladými filmaři.

Otec a syn Švehlíkovi jako otec a syn Ryparovi.

FOTO: Falcon

„Cožpak o to, že s nimi já rád pracuji, ale hlavně mě těší, že i oni chtějí pracovat se mnou, že mne do svých projektů obsazují,“ říká herec, který musel před začátkem natáčení přistoupit na dvě podmínky: „Nesmělo mu vadit, že se dopředu bude zkoušet a že mu Jirka Mádl bude některé scény předehrávat,“ prozrazuje v nadsázce producentka Monika Kristlová.

S Duy Anh Tranem zkoušel Mádl průběžně skoro rok a pak i s oběma hlavními představiteli.

„Nezkoušeli jsme samozřejmě všechno, ale vybrali jsme ty scény, které Jirka považoval za nejpodstatnější pro to, aby příběh fungoval, a na nich jsme společně předem pracovali. A že Jirka předehrává, to vůbec nevadí, protože alespoň vidíte, jak on ty scény cítí,“ říká Švehlík.

Trochu hloupého a hodně namyšleného mladého muže hraje Vojtěch Dyk.

FOTO: Falcon

Vojtěch Dyk a natáčení ve výšce

Ryparova nového souseda Marka hraje Vojtěch Dyk. „Tohle byla asi role, o jejímž obsazení jsem měl nejvíc jasno,“ říká Mádl. „Vojtu jsem na tu roli chtěl, protože on je takovej fešák, ale zároveň si dokáže sám ze sebe udělat srandu a vypadat hloupě. Což přesně tenhle Marek je. Kluk, co nic moc neumí, ale chce mít hodně peněz.“

A Dyk přijal roli velmi rád, přestože není velká. „Především jsem byl rád, že jsem se mohl potkat s Jirkou Mádlem jako režisérem, protože jsem s ním chtěl pracovat, a doufám, že to nebude naposledy, kdy spolu točíme... páč Jirka je vždycky připravenej, energií překypující režisér, se sklony ke genialitě... Obecně rád pracuji s režiséry, kteří jsou zároveň herci, protože díky vlastním zkušenostem mají velký cit pro hereckou akci a to v mnohém usnadňuje vzájemnou komunikaci jak v přípravě, tak při vlastním natáčení.“

Nadějí pro Songa má být mladá sousedka v podání Márie Bartalosové.

FOTO: Falcon

Scény na střeše se točily v domě v centru Prahy, který má 8 nadzemních podlaží plus střechu s další nástavbou se žebříkem na střechu, kam bylo třeba dopravit celkem 2 tuny techniky a dekorací. Šestnáct hodin se na tom potilo osmnáct lidí.

„Výšek se nebojím, ale mám z nich respekt,“ říká Duy Anh Tran. „Proto mi nevadí vylézt kupříkladu na střechu, ale rozhodně bych to nevyhledával jako svoji volnočasovou aktivitu. Při natáčení jsem naopak ocenil, že jsme tohle mohli natáčet v reálném prostředí, a ne v ateliéru, kde by to ztratilo podle mě autenticitu a nezaměnitelnou atmosféru.“

Zato Jiří Mádl na otázku, zda trpí závratěmi, odpovídá: „Hrozně. Nesnáším vejšky a na střeše mi bylo chvílema fakt blbě. Ale ten výhled a pocit, který filmu tahle lokace měla dát, jsem tam cítil, tak jsem prostě zatnul zuby.“