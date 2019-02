František Cinger, Právo

František Kotleta:

Řetězová reakce





Závěrečný díl postapokalyptické tetralogie Spad. Je po válkách, které nikdo nevyhrál. Většinu planety vymazaly výbuchy jaderných bomb. V sutinách Prahy se dějí strašné věci, ale ti, kdo mají moc, netouží po změně. A už vůbec ne od ženy, která přináší pořádky starých časů.

Epocha, 328 stran, 299 Kč, e-kniha: 199 Kč

Brad Meltzer:

Mistr úniků





Do americké vládní márnice, kde pracuje Jim „Zig“ Zwicharowski, přivezou nové mrtvé tělo – mladou seržantku Nolu Brownovou. Ta se v dětství kamarádila se Zigovou dcerou. Při bližším ohledání těla však zjistí, že tohle Nola není. Oč jde?

Metafora, přeložil Filip Klausner, 440 stran, 399 Kč

Helena Březinová:

Slavíci, mořské víly a bolavé zuby





První česká monografie o Andersenových pohádkách se zaměřuje na jejich dospělou rovinu, vznikla z potřeby přiblížit rafinovanost těchto pohádek a přemístit je alespoň v myslích čtenářů z polic dětské knihovničky mezi četbu pro dospělé.

Host, 336 stran, 279 Kč

Pavel Kosatík:

Jiný T.G.M.





Masaryk pro 21. století. Kniha určená všem, kdo přemýšlejí o české provinčnosti i demokracii a o tom, jak ji udržet. Zároveň přináší víc života a pochybností než pomníků a svatých obrázků.

Tympanum, 2 CD, mp3, 15:40 hodin, 319 Kč

Jan Müller:

Průvodce budoucností aneb Jak si užít globální krizi





Autor ukazuje, jak roste a sílí „globální systém“, který je zdrojem pohodlného životního stylu a zároveň příčinou dosud neznámých rizik. Vypráví příběhy ze světa technologií, ekonomiky, politiky a mezilidských vztahů, které ukazují, kam jsme to vlastně došli a co nás čeká dál.

Mladá fronta, 272 strany, 349 JKč, e-kniha 245 Kč

Bohuslav Litera:

Od Stalina ke Gorbačovovi





Kniha navazuje na publikaci Cesta na výsluní: Zahraniční politika Sovětského svazu 1917–1945 a analyzuje hlavní směřování sovětské zahraniční politiky v letech 1945–1991. Výrazně se do ní promítala i osobnost generálního, respektive prvního tajemníka komunistické strany.

Dokořán, 404 strany, 398 Kč

Olavi Huikari:

Zázračné stromy





Strom může žít stovky let, úzce spolupracuje s jinými rostlinami, zvířaty i mikroorganismy. Cílem této knihy je pomoci lépe pochopit tajemství stromů, jejich částí, růstu, dynamických změn a to, jak je jejich život propojen s tím, co znamená být člověkem.

Dokořán, přeložil Jiří Pilucha, 64 strany, 198 Kč

Joshua Williamson:

Liga spravedlnosti vs. Sebevražedný oddíl 2





Finále souboje dvou silných a nebezpečných týmů! Dalo se čekat, že se Lize spravedlnosti nebude líbit, že je tu tým, který má za cíl její případnou likvidaci. A zdá se, že den té likvidace přišel dřív, než kdokoliv čekal.

BB art, přeložil Martin D. Antonín, 156 stran, 299 Kč