Přestože jde o oblečení z časů historicky nedávných, výroba nebyla snadná. „Potíže byly se sháněním některých látek. Film sleduje osudy hlavních hrdinů po dobu zhruba 40 let. Začíná za první republiky a končí v roce 1968. Co desetiletí, to jiný kostým,“ uvedla Štrbová Bieliková.

Výtvarnice Katarína Štrbová Bieliková s kostýmy, které vytvořila pro film Skleněný pokoj.

FOTO: Michal Šťastný

Film vznikl podle slavného románu britského spisovatele Simona Mawera. Název Skleněný pokoj je odvozený od hlavní místnosti vily, která má celou jednu stěnu prosklenou.

Kostýmy z filmu Skleněný pokoj budou v suterénu vily Tugendhat k vidění až do počátku března.

FOTO: Michal Šťastný

Vila Tugendhat patří mezi nejznámější brněnské památky, stojí ve čtvrti Černá Pole. Její stavba byla dokončena v roce 1930. Návštěvníky, kterých bývá skutečně plno, láká do objektu především jedinečná funkcionalistická architektura i výhledy na město. [celá zpráva]

Ukázka z filmu Skleněný pokoj.

