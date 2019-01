Stanislav Dvořák, Novinky

Držitel Grammy James Ingram byl populární hlavně v osmdesátých letech, na vrchol americké hitparády vyšplhaly třeba hity Baby Come To Me (1986) a I Don't Have The Heart (1990). Byl i spoluautorem velkého Jacksonova hitu PYT z legendární desky Thriller, která vyšla v roce 1982 a je považována za nejprodávanější album všech dob.

Jacksonův producent Quincy Jones uvedl: „Nenacházím slova, která by vyjádřila, jak moc mě bolí srdce kvůli zprávě o smrti mého malého bratra Jamese Ingrama.“

James Ingram

Ingram se narodil v Ohiu v roce 1952 a později žil v Los Angeles, kde začínal se skupinou Revelation Funk a také hrával na klávesy v doprovodné skupině Raye Charlese. Zpíval mimo jiné na albu Quincyho Jonese The Dude a získal cenu Grammy za song One Hundred Ways. Druhou Grammy dostal za hit Yah Mo B.

V devadesátých letech už zájem o jeho sólovou tvrobu poklesl a věnoval se filmovým soundtrackům. Byl nominován na Oscara za písně The Day I Fall In Love (film Beethoven 2) a Look What Love Has Done (film Junior).