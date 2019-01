Zpěvák Charlie Winston: Jsem šťastný kdekoli

Britský hudebník Charlie Winston, jenž vešel ve známost před deseti lety díky singlu Like a Hobo, přijede po dvou letech opět do Prahy. Již 11. února vystoupí v Lucerna Music Baru. Tentokrát ho ale nedoprovodí muzikanti, Winston se vydal na sólové turné. Vrací se tak do doby, kdy se na začátku kariéry potuloval Evropou pouze s kytarou. Nyní s sebou bere nástrojů víc. Přiveze i písně ze svého loňského alba Square 1.