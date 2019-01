aš, Novinky

Behemoth, kteří se dali dohromady na začátku devadesátých let, se zpočátku zaměřovali na black metal. Postupem času se ale vypracovali na jedny z nejvýraznějších představitelů black deathu, který dokázali posunout dál. I loňské vystoupení na festivalu Brutal Assault nabídlo zcela dotažené silné vystoupení, kde hudba souzněla s konceptem a koncert působil jako temný rituál. [celá zpráva]

Jak popularita kapely rostla, překročila hranice Polska. Behemoth hráli na řadě velkých festivalů a jezdili turné s metalovými velikány Glennem Danzigem, Deicide, Napalm Death, Dimmu Borgir, ale také Marilynem Mansonem.

Kariéru kapely zbrzdila vážná nemoc Nergala, jemuž v roce 2010 diagnostikovali leukémii. Proto vyšla deska The Satanist až v roce 2014, pět let po Evangelionu. Loňské jedenácté album I Loved You At Your Darkest bylo vysoce hodnocené, ale kapela se na něm opět drží svého stylu a dál provokuje věřící, což potvrzuje i píseň God=dog, ke které bylo natočeno video.

Kapela se v roce 2007 v Polsku ocitla na seznamu skupin propagujících satanismus a vraždy, ale nakonec zakázána nebyla. Nergal však byl souzen za to, že v témže roce roztrhal bibli.

Před Behemoth vystoupí švédští At The Gates, považovaní za praotce metalcore, američtí Wolves In The Throne Room pohybující se mezi black metalem a ambientním postrockem. [celá zpráva]