Radmila Hrdinová, Právo

Tuto linii reprezentuje například titul „Zemský ráj to na dohled?“ Národního divadla Brno, který má premiéru již v lednu v Divadle Reduta. Dramatizace prózy Jáchyma Topola Kouzelná země se objeví od února v repertoáru činohry pražského Národního divadla (ND).

Její sezonu v červnu uzavře inscenace italského dramatika Celestiniho Proslov k národu, dramatizace románu Zdeny Salivarové Honzlové se bude hrát v Městských divadlech pražských či hra Barbory Hančilové Za dveřmi v Divadle na Vinohradech.

V širším smyslu sem ale patří i historická detektivka spisovatele Vlastimila Vondrušky Ďáblův sluha či Jiřího Hájíčka Rybí krev v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, Rok na vsi pražského Divadla pod Palmovkou nebo Sláva strojů a měst Jaromíra Rašína v Divadle Na Jezerce.

Na své si přijdou i milovníci klasiky. Další inscenaci Gogolova Revizora přidají do prázdnin Městská divadla pražská, kde se dále objeví i Machiavelliho Vladař či Shakespearův Romeo a Julie. Velká očekávání budí polský režisér Jan Klata, jenž po diskutované inscenaci Shakespearovy komedie Něco za něco nastuduje v pražském Divadle pod Palmovkou Goethova Fausta. Premiéra bude v březnu, a vznikne tak dráždivá paralela k Faustovi činohry ND.

Ta má v plánu Molierova Misantropa, Erbenovu Kytici i Kafkův Proces. V Brně si připomenou novináře a spisovatele Rudolfa Těsnohlídka inscenací Mne blesk se dotekl a režisér J. A. Pitínský se tam pokusí o jevištní adaptaci Proustova Hledání ztraceného času.

Pestrá je i operní nabídka. Již v únoru bude mít na scéně pražského ND premiéru opera Ernsta Křenka Jonny vyhrává, která se v Praze objeví po více než devadesáti letech. Sto let od premiéry bude v pražském ND teprve podruhé uvedena Prokofjevova opera Láska ke třem pomerančům.

Mozartovskou tradici ve Stavovském divadle zúročí dvojice současných oper pod titulem Mozart a ti druzí. Operu Tramvestie inspirovanou jízdou tramvají mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou uvidí diváci na Nové scéně ND v dubnu.

Ostravští diváci se mohou těšit na Martinů Juliettu v režii dua SKUTR, zatímco v Brně nastuduje režisér David Radok Poulencův Lidský hlas a Martinů Tři fragmenty z Julietty.

V Opavě se objeví málo hraný Aleko Sergeje Rachmaninova s Leoncavallovými Komedianty a v Plzni se v dubnu u nás bude poprvé hrát neznámá opera Iris Pietra Mascagniho.

Muzikály z písniček Stinga i Vondráčkové

Těšit se mohou i milovníci muzikálů. Kromě návratu osvědčených titulů Evita, Vlasy, Starci na chmelu, Šakalí léta, Dobře placená procházka či Divotvorný hrnec zažije v pražském Divadle Hybernia svůj revival muzikál Galileo.

V Plzni se poprvé objeví taneční muzikál Billy Elliot, Městské divadlo Brno doplní muzikálovou trilogii dvojice Zdenek Merta a Stanislav Moša Peklo a Očistec o dosud chybějící Ráj, milovníci Stinga se v Brně dočkají muzikálu Poslední loď a milovníci písniček Heleny Vondráčkové v březnu v pražském Divadle Broadway muzikálu Kvítek mandragory od tvůrců úspěšného Mýdlového prince.

Do jubilejního roku vstoupila letos i další dvě divadla. V říjnu před šedesáti lety vznikl Semafor, jenž si výročí připomene speciálním titulem. Naivní divadlo v Liberci se zrodilo v roce 1949 pod názvem Ústřední loutkové divadlo jako jedna z prvních profesionálních loutkových scén v Československu a dnes patří mezi špičku v oboru. Výročí oslaví v červnu během 25. ročníku festivalu Mateřinka.

Sezona vyvrcholí mezinárodní scénografickou výstavou Pražské Quadriennale 2019, jež od 6. do 16. června nabídne v Praze řadu divadelních akcí a performancí.