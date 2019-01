Věra Míšková, Právo

Beautiful Boy

Osmnáctiletý Nic má na první pohled vše – skvělou rodinu, krásu, talent a přijetí na univerzitu v kapse. Přesto je v jeho životě trhlina, kterou vyplňuje drogami. Kde se vzala, a jak může otec pomoci milovanému synovi ve chvílích, kdy se ocitá nad propastí? Emotivní snímek o síle závislosti a ještě větší síle lásky byl natočený podle skutečného příběhu.

Beautiful Boy, USA 2018, drama, 120 min., režie: Felix Van Groeningen, hrají: Timothée Chalamet, Steve Carell, Kaitlyn Deverová, Amy Ryanová a další.

Rok opice

Tsobe je řadový zaměstnanec zoo, Koko je inteligentní šimpanz. Poté, co kvůli ekonomické krizi dostane Tsobe výpověď, vyvstává otázka, co bude s Kokem. Ten totiž nedokáže bez Tsobeho čtení na dobrou noc usnout a stává se těžko zvladatelným. Když se mu podaří utéct, dostane Tsobe šanci získat práci zpět. Stačí, aby Koka přivedl zpět do zoo. To mu ale komplikuje fakt, že se v očích veřejnosti z Koka stal symbol svobody a odporu proti vládnoucímu establishmentu...

Rok opice, Makedonie, Srbsko, Slovinsko, Kosovo 2018, komedie, 112 min., režie: Vladimir Blaževski, hrají: Igor Angelov, Marija Kohnová, Bereda Reshitová, Faik Mefailovski a další.