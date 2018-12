Stanislav Dvořák, Novinky

Cestu nesmělého mladíka z imigrantské rodiny na úplný vrchol světové populární hudby sleduje životopisný snímek s americkým hercem Ramim Malekem v hlavní roli. Na filmu se podíleli zbylí členové legendární skupiny Queen a výběr protagonisty byl provázen dlouhými a emotivním spory.

Rami Malek podal v roli Freddieho Mercuryho přesvědčivý výkon.

FOTO: Twentieth Century Fox Film Corporation

Na druhém místě skončil Aquaman. Americký režisér James Wan film natočil podle hrdiny ze stáje DC Comics. Odhaluje původ Arthura Curryho (Jason Momoa) - „napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zdali je hoden stát se tím, pro co byl zrozen“.

Americká akční pohádka Bumblebee je dalším filmem o transformerech. Hlavní hrdinka Charlie Watsonová slaví osmnáctiny, ale moc důvodů k radosti nemá. Na čele jí vyrazil čerstvý megabeďar a naděje, že od rodiny dostane vysněné auto, se rozplyne. Až majitel bazaru a vrakoviště, u kterého brigádničí, se nad ní smiluje a daruje jí žlutý Volkswagen Brouk, jenž ovšem spadá spíš do kategorie dar nedar.

Jen ten největší optimista by totiž vsadil na to, že tato kraksna bude ještě někdy provozuschopná. Charlie ale zjistí, že to není obyčejné auto, nýbrž autobot. Společně budou bojovat proti mimozemšťanům i vládnímu agentovi Burnsovi.