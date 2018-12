rh, Právo

Hudebně-cirkusový projekt bude uveden pouze dvanáctkrát od 7. do 20. prosince v pražském prostoru Jatka78. Představení 12. prosince proběhne jako benefiční večer pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové.

Inscenace Up End Down v režii Rosti Nováka ml. měla premiéru v roce 2010, kdy získala Cenu Divadelních novin jako Inscenace roku. Novocirkusová báseň o andělech a lidech je pohledem na cestu od narození do smrti skrze naši fantazii.

Up End Down

FOTO: Pavel Kolský

„Oživuje příběh člověka, který žije jen se svými vzpomínkami. Se svými vzlety a pády. Není schopen se od nich odpoutat a žít uvolněně a svobodně. Je to můj srdcový projekt, který stojí na českém týmu, jenž se mnou před deseti lety začínal,“ říká Rosťa Novák ml. Hudební aranže nové úpravy jsou dílem autora původní hudby k inscenaci Jana Maxiána.