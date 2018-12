František Cinger, Právo

Andor Šándor:

Planeta Země: kruté místo k žití





Vojenský odborník uvažuje o světě. O vládcích od carevny Kateřiny Veliké po maršála Radeckého, od Usámy bin Ládina až k Donaldu Trumpovi. V anglickém Salisbury stříká jed novičok a v Jižní Africe se bílí farmáři mění ve štvanou zvěř...

Daranus, 216 stran, 299 Kč

Romain Gary:

Světlo ženy





Náhoda svede na pařížské ulici dohromady dvě hluboce zarmoucené bytosti – muže a ženu. Ona i on jen spolu hledají způsob, jak překonat osamělost a vzepřít se surovému osudu, které je připravil o jejich drahé. Krok za krokem mezi nimi vzniká jemné pouto plné něhy...

Plus, přeložil Tomáš Havel, 120 stran, 249 Kč

Robert Bryndza:

Chladnokrevně





Byť to není poprvé, co detektiv šéfinspektor Erika Fosterová čelí brutální vraždě, kufr s rozřezaným tělem mladého muže vyplavený na břeh Temže ji šokuje. O dva týdny dříve bylo navíc nalezeno v podobném kufru tělo mladé ženy. Co obě oběti spojuje?

Cosmopolis, přeložila Kateřina Elisová, 416 stran, 399 Kč, e-kniha 339 Kč

Josef Urban:

Zloděj psů: Povídky o psech a lidech





Deset dobrodružných povídek o síle vztahu psa a člověka ilustroval malíř Rychlých šípů, Marko Čermák. „Pojí nás s nimi místo a čas, už více než deset tisíc let,“ říká autor. „Od doby kamenné jdeme bok po boku a někdy taky proti sobě.“

The Dog Trail Publisher, 288 stran, 296 Kč

Robert van Gulik:

3x soudce Ti





Soudce Ti přebírá od náčelníka Lo ze sousedního okresu zdánlivě jasný případ sebevraždy akademika Li Liena a hned musí řešit vraždu kurtizány Podzimní luny a údajnou sebevraždu Tao Kunga, která se stala před třiceti lety. První z legendárních příběhů soudce ze 7. století.

Garamond, přeložila Věra Šťovíčková-Heroldová, 512 stran, 450 Kč

John Grisham:

Advokát chudých





Michael Brock je nadějnou vycházející hvězdou velké právnické firmy. Stane se však společně s několika kolegy na pár hodin rukojmím ozbrojeného bezdomovce. Špinavý tulák policejní zásah nepřežije. Michael začne pátrat po jeho minulosti a objeví velký podvod...

Kalibr, přeložil Jan Jirák, 296 stran, 299 Kč, e-kniha 209 Kč

Hana Whittonová:

Sidonie česká





Sidonii, dceru Jiřího z Poděbrad, proti její vůli provdali za saského vévodu, ve kterém později nalezne velkou oporu. To by mezi ně ovšem nesměly vstoupit boje o další území, které se Sidonii, na rozdíl od manžela, velmi příčí. Vzepřít se manželovi je ovšem téměř nemyslitelné.

Alpress, 240 stran, 289 Kč, e-kniha 199 Kč

Karel Cubeca:

Ve stínu faraona





Když uznávaný profesor psychologie skončí po nehodě v kómatu, zkouší mu jeho syn navrátit vědomí pomocí hypnotické regrese. Společně s ním procházíme starým Egyptem prokvetlým intrikami a dozvídáme se, proč jej faraon Hakor ustanovil svým rádcem a důvěrníkem.

Alpress, 336 stran, 299 Kč, e-kniha 219 Kč

Lucy Maud Montgomeryová:

Anna ze Zeleného domu





Kanadský příběh plný optimismu i laskavého humoru. Jedenáctiletá Anna Shirleyová je sirotek. Ačkoliv si její pěstouni, přísná Marilla a její laskavý bratr Matouš, přáli spíše chlapce, rozpustilou Annu si brzy zamilují. A tak dívka nachází pravý domov i opravdovou kamarádku.

Albatros, ilustrace Ivona Knechtlová, 292 strany, 299 Kč