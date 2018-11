Stanislav Dvořák, Novinky

Bobby Brown uvedl, že nedal souhlas k použítí záběrů z doby jejich manželství s Whitney, přibližně patnáct let starých. Pár se rozvedl v roce 2007. Zpěvačka pak zemřela v roce 2012.

„Každá osoba by měla mít právo kontrolovat, jak je komerčně využita její identita, podoba, osobnost, hlas, jméno nebo obraz,” uvádí žaloba.

Brown požaduje nejméně 2 miliony dolarů za údajné porušení jeho práv a navíc soudní zákaz distribuce dokumentárního filmu Whitney: Can I Be Me.

Takový požadavek vypadá podivně vzhledem k tomu, že film z roku 2017 už dávno oběhl celý svět, běžel v televizi a v kinech a na program ho zařadilo několik festivalů včetně Cannes a karlovarského festivalu.

Bobby Brown

FOTO: Profimedia.cz

Celovečerní dokument Nicka Broomfielda a Rudiho Dolezala: Whitney: Can I Be Me (Whitney: Být sama sebou) je emotivním svědectvím o dětství, kariéře a pádu jedné z nejlepších popových zpěvaček 20. století. Producenti dívku vytrhli z domovské čtvrti a stvořili popovou ikonu pro bílé teenagery. Vydělali stovky milionů, ale zpěvačka nebyla šťastná. Když ji opustil manžel Bobby Brown, rodiče i blízká kamarádka Robyn, snažila se své problémy vyřešit koktejlem alkoholu a drog, který ji zničil.

Její bodyguard David Roberts ve filmu tvrdí, že napsal manažerům dopis, kde varoval, že Whitney umře, pokud něco neudělají, ale oni se ho zbavili. V roce 2012 byla nalezena mrtvá v koupelně hotelu v Beverly Hills. Soudní lékař stanovil, že zemřela nešťastnou náhodou, ale užití kokainu v tom také hrálo roli.