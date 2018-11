Stanislav Dvořák, Novinky

HarMálek Orchestr chce inovovat českou dechovku moderním, dravým stylem a inspiruje se lidovou hudbou - českou i balkánskou. Vznikl v roce 2016 z profesionálních muzikantů různých žánrů.

Zkrátka stará, nám Čechům dobře známá dechovka. Říkali jsme si tady právě s klukama, že je na čase posunout tu naší rodnou muziku trochu dál, jako to třeba dělají na Balkáně, v New Orleans atd. U nás to v podstatě vývojově zamrzlo před několika lety a to je strašná škoda. Díky tomu to lidi berou jako něco, co je out, řekl Petr „Harmy” Harmáček.

HarMálek Orchestr

FOTO: HarMálek Orchestr

Koncert se bude hlavně skládat převážně z originálních skladeb kapely jako je i předem zmíněná píseň Bělehrad. “Několikrát jsem tam byl s přítelkyní a jednou na jednom mostě mě napadla taková melodie, za dva dny byla celá píseň. Balkán je neuvěřitelný a nevyčerpatelný prostor pro inspiraci v hudbě” dodává Harmáček.

V Srbsku na dechovku tančí i nejmladší



Kapela při natáčení v Bělehradě navštívila také jako první česká sestava největší festival balkánské hudby na světě, legendární Guča Festival. „Tam, když člověk přijede, tak se dostane v hudbě naprosto do jiné dimenze. U nás festivaly dechovek navštěvuje spíše starší publikum. V Srbsku vidíte před pódiem tančit a užívat si muziku všechny generační skupiny. Od nejmladších po ty nejstarší. Všichni se smějí a užívají si tu úžasnou energii,” popsal další člen skupiny Jakub Mašek.

„Dechovka není žánr, ale pojetí hudby, v němž lze zahrát celé spektrum hudby. Je to obsazení skládající se z dechových nástrojů, takže nejste limitováni tím, že musíte hrát za každou cenu polky a valčíky,” uzavřel.