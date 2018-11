Stanislav Dvořák, Novinky

V rolích „tří poldů“ se objeví Svatopluk Skopal jako hlava rodiny a policejní legenda, Marek Němec a Marek Adamczyk jako jeho synové, pokračovatelé rodinné policejní tradice.

Starý detektiv odchází do penze a oddělení přebere jeho starší syn Kamil (Marek Němec). Karel se má věnovat vnučce. Odpočívat ale nedokáže, tak dítě bere do akce s sebou. Mimino může být při vyšetřování i vítanou kamufláží a spiklencem.

„Tři poldové a nemluvně je rodinná komediální detektivka, která se od ostatních liší téměř vším. Vraždu abyste v ní pohledali, naši detektivové většinou nevyjíždí na místo činu s houkačkou, ale s kočárkem, a místo služební zbraně si nesmějí zapomenout dudlík a flašku se sunarem. Přesto i oni zažívají dramatické příběhy a přesto, nebo právě proto, zde spravedlnost a láska vždycky vítězí,” řekl kreativní producent a autor scénáře Tomáš Baldýnský, jež stojí i za úspěšným komediálním seriálem Kosmo.

Ze seriálu Tři poldové a nemluvně

FOTO: Česká televize

Podle něj v seriálu, jako v každé správné detektivce, ”nebudou chybět dealeři drog, maskovaní lupiči a zločinci všeho druhu, nepůjde ale o nervy drásající krimi, jako spíše o domácí české příběhy“.

„Příběh začíná tím, že se moje postava Karel Mlejnek – šéf oblastní kriminálky - dostává do zlomové životní situace a odchází do penze. Rodina by ho ráda viděla jako odpočívajícího dědu, který se stará o své vnouče a jezdí s kočárkem na poklidné procházky. To mu ale příliš nejde a neustále se montuje svým bývalým kolegům do vyšetřování,“ říká představitel jedné z hlavních rolí Svatopluk Skopal.