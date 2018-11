Novinky

Jako první se pustili do boje o postup do dalšího kola herečka Pavla Tomicová s Markem Dědíkem. Předvedli rumbu na píseň polské zpěvačky Maryly Rodowicz. Tomicová předvedla dokonalý provaz, ale na chválu to nestačilo. Porota kritizovala technické nedostatky. „Chybělo střídání rychlosti a pomalosti. Bylo to spíše jen pomalá,” řekla Tatiana Drexler.

Pavla Tomicová a Marek Dědík předvedli rumbu.

Quickstep na ruskou Kaťušu předvedl Dalibor Gondík a Alice Stodůlková. Za provedení si vysloužili od poroty jen samou chválu. „Velkolepé a zábavné,” chválil Radek Balaš.

Dalibor Gondík a Alice Stodůlková

Rumbu na čínskou melodii tančila Daniela Písařovicová a Michal Mládek.„Výborná hudba, která schovala vše, co neumíte,” hodnotila Tatiana Drexler. Vyzdvihla ale to, jak se neuvěřitelně zlepšuje Daniela Písařovicová.

Daniela Písařovicová a Michal Mládek tančili na čínskou hudbu.

Jiří Dvořák a Lenka Návorková vzali na svou rumbu diváky do Řecka, respektive tančili na řeckou melodii. „Nejlepší tanec večera,” chválil porotce Radek Balaš. Vynikající choreografie, výběr hudby i technické provedení, pochvaloval Zdeněk Chlopčík. Kritiku si ale vysloužil Jiří Dvořák za „mrtvý výraz ve tváři”.

Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková tančili rumbu na řeckou melodii.

David Svoboda s taneční partnerkou Veronikou Lálovou odtančil quickstep na cikánskou hudbu. Porotci chválili výběr hudby i choreografii pro Davida, jen v technice to občas pokulhávalo.

David Svoboda a Veronika Lálová

Rumba v kubánských rytmech se příliš nevyvedla Richardovi Genzerovi a Janě Zelenkové. „Příliš mnoho chtění a jsou z toho chyby,” řekl Zdeněk Chlopčík. Přísnější byla Tatiana Drexler, která viděla jen samé chyby.

Richard Genzer a Jana Zelenková

Pár, který uzavíral toto soutěžní kolo byla Veronika Arichteva a Michal Necpál, kteří předvedli rumbu a měli s ní největší úspěch. Od poroty to byla jen samá chvála a korunovaly je i známky, kdy dostali tři desítky.

Veronika Arichteva a Michal Necpál

Celý pořad ozvláštnilo i speciální číslo inspirované 70. a 80. léty v Americe, které si pro diváky přichystali účastníci minulých ročníků, profesionální tanečníci Marek Zelinka a Jan Onder.