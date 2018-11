Novinky

Před dvěma lety se Sophie Hunger představila v komorní podobě v doprovodu tria. Poté, co se usadila v Berlíně, se v nové tvorbě zaměřila na elektronickou hudbu. Akustické nástroje nahradily syntezátory a producentem se stal Dan Carey, který stál za remixy Fatboye Slima i třetím albem Franz Ferdinand a jeho dubovou verzí.

Album je však nejen oslavou Berlína v písni Electropolis, ale reaguje i na rozchod s partnerem, o němž zpívá v písni There Is Still Pain Left.

Émilie Jeanne-Sophie Welti, jak se jmenuje ve skutečnosti, pochází z muzikální rodiny. Od dětství hraje na klavír a skládá.