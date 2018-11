Stanislav Dvořák, Novinky

ZZ Top brzy oslaví neskutečných padesát let na hudební scéně. Američtí vousáči Billy Gibbons, Dusty Hill a Frank Beard prodali pouze v USA více než 30 miliónů zvukových nosičů a přinesli hity jako Sharp Dressed Man, Gimme All Your Lovin', Legs nebo Tush.

V roce 1969 začali hrát a o rok později vydali úspěšný albový debut. Skupina nikdy nezměnila sestavu ani zvuk, moc se neliší od přelomu šedesátých a sedmdesátých let, kdy se formoval jižanský rock jako směska rokenrolu, boogie, blues a country.

Billy Gibbons uvedl: „Čeká nás fajn doba. Hrajeme tak dlouhou dobu, že začínáme být dobří. Přijďte se podívat, bude to hlasité a živé.”

Baskytarista Gene Simmons

FOTO: Jan Šída, Právo

Skupina Kiss ohlásila na rok 2019 závěrečné turné End of the Road a podívá se i do ČR. Rockový cirkus od sedmdesátých let dokázal prodat asi 100 miliónů desek.

„Všechno, co jsme vybudovali, a všechno, co jsme si za poslední čtyři desetiletí podmanili, by se nikdy nestalo bez miliónů lidí po celém světě, kteří v těch letech naplnili kluby, arény a stadiony. Toto turné bude závěrečná oslava pro ty, kteří nás viděli a poslední šance pro ty, kteří ne. Kiss Army, rozloučíme se na našem posledním turné s naší největší show a pak půjdeme tam, odkud jsme přišli,” vzkázali Kiss.

Vstupenky budou v sítích Ticketmaster a Ticketportal od 9. listopadu v 9:00.