aš, Novinky

„S velkou lítostí oznamuje Cryptic Corporatin skon svého dlouholetého spolupracovníka Hardyho Foxe. Když byl v letech 1982 až 2016 prezidentem korporace, těžila z Hardyho instinktu pro vedení a udání směru, ale jeho skutečná hodnota tkvěla v jeho dlouholetém spojení s The Residents. Vliv Foxe na The Residents jako producenta, zvukaře a člověka, který se podílel na mnohém z jejího materiálu, je zřetelná,“ uvedlo vydavatelství ve svém prohlášení. „Přestože neměl žádnou školu, jeho muzikálnost byla unikátní, rafinovaná a plodná. Byl požehnán vitálním smyslem pro estetiku, ostrým sluchem a ohromnou láskou k absurditě. Hardyho usmívajíc se tvář byla neustálým zdrojem radosti pro lidi okolo něj. Bude chybět,“ dodalo.

Foxova smrt se čekala. Na své stránce už v létě oznámil, že zemře v letošním roce, protože věděl, že je v posledním stádiu. I když si The Residents zakládají na své anonymitě a vystupují výhradně v maskách, Hardy Fox loni oznámil, že byl jejich členem a podílel se jako spoluautor na jejich klíčových albech.

O podílu Hardyho krátce před smrtí řekl Novinkám mluvčí Cryptic Corporation Homer Flynn, který bývá považován za dalšího člena The Residents: „Hardy odešel do důchodu před dvěma lety. A když vidím, co dal na svou stránku, tak to chápu tak, že se označil za spoluautora některých písní. Hardy především hodně pracoval s The Residents ve studiu. Byl to typický studiový typ, sice také se podílel na skládání některého materiálu, ale pracoval zvukař na většině nahrávek The Residents a byl také jejich koproducentem. To byla jeho hlavní role.“

Americká skupina The Residents, která vznikla na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, patří k nejoriginálnějším souborům na scéně avantgardního rocku. Přišli s řadou revolučních přístupů a od svého vzniku se snažili převracet a zpochybňovat zavedené zvyky v rockové hudbě. Jejich skladby plné střihů neměly klasickou formu a nabízely nezvyklý zvuk s temnou elektronikou i marimbami.

Druhé album Not Available původně přesně v duchu názvu nemělo nikdy jít do prodeje. Na albu The Third Reich´n Roll skupina upozorňovala, že pop kultura má totalitní tendence. Deska Eskimo si pohrávala s etnickou hudbou a The Commercial Album zase nabídlo minutové písně, protože kapela tvrdila, že popová píseň je jen třikrát zopakovaná reklamní znělka. V osmdesátých letech se zaměřila na dekonstrukci mýtu hvězd a natáčela osobité verze písní ikon americké hudby, jako byli James Brown nebo Elvis Presley.

Soubor ale především odmítá kult hvězd, protože skupina znamená více než jednotlivci Z tohoto důvodu důsledně trval na anonymitě a do té doby, než Hardy Fox onemocněl, nikdo nezveřejnil identitu žádného z členů souboru.

Smrt Foxe by však neměla nijak ohrozit turné k padesáti letům, v jehož rámci mají The Residents vystoupit 9. února 2019 v pražském Paláci Akropolis. [celá zpráva]