Jaroslav Špulák, Právo

Proč jste se rozhodla nahrát album se svátečními písněmi z celé Evropy?

Dlouho jsem toužila natočit vánoční desku s nekomerčními písněmi či takovými, které nejsou až tak známé, ale mají v sobě úžasný spirit. Myslela jsem právě na písně z celé Evropy, protože jsem přesvědčena, že evropské státy patří k sobě. Kromě toho se považuju za Evropanku.

Těsně před Vánoci 2016 mě Spirituál kvintet pozval jako diváka na svůj vánoční koncert do pražského Obecního domu. Jejich hostem byli Jaroslav Krček s Musikou Bohemikou. Přišla jsem tam velice unavená, ale jakmile začala Musica Bohemica hrát, ožila jsem. Podala naprosto bezchybný a charismatický výkon, který mě tak nadchl, že jsem po koncertě zaťukala u Krčka v šatně a v podstatě mu oznámila, že s ním natočím vánoční cédéčko.

Proč k tomu došlo až letos?

Vždycky říkám, že daná věc přijde, když přijít má. Jakmile na něco tlačíte, nemusí to dopadnout dobře. Album Zrození za mnou přišlo tak nějak samovolně.

Dagmar Pecková se svým novým albem.

FOTO: Lucie Levá

Jak Jaroslav Krček vaše rozhodnutí přijal?

Nebyl v první chvíli proti. Možná to ale zpočátku bral jako důsledek mého nadšení nebo můj momentální rozmar. V uměleckých kruzích se totiž často stává, že nadšení pro něco po nějakém čase opadne. Jenomže já v sobě mám disciplínu a houževnatost, takže když si něco usmyslím, dovedu to ke zdárnému konci.

V dubnu loňského roku vyšlo album Wanted s písněmi Kurta Weilla a potom proběhl první ročník festivalu Zlatá pecka v Chrudimi, takže jsem měla práce nad hlavu. Když ale přišel podzim, řekla jsem své manažerce, že příští rok vydám vánoční album a musíme na něm začít makat. Začali jsme vše připravovat, shánět sponzory a sešla jsem se s Krčkem.

Spolu jsme se pak svátečními písněmi probírali a vybírali z nich. V závěrečné fázi jsem si třeba vzpomněla, že ještě nemáme píseň ze Švédska nebo Vlámska, a on je vybral a do alba zakomponoval. Všechny skladby prezentují lidovou tvořivost dané země, jsou to národní popěvky, které vznikaly staletí a ve svých zemích mají výsostné postavení. Většinou mezi nimi nejsou takzvané umělé písně.

Dagmar Pecková a Jaroslav Krček.

FOTO: Supraphon - Petr Kurečka

Jak se s Jaroslavem Krčkem sváteční skladby natáčely?

Je despota, ale v tom nejlepším možném smyslu slova. V souboru Musica Bohemica má obrovskou autoritu, takže všichni muzikanti byli vždy pečlivě připraveni. Co se řeklo, to se udělalo. Já na to jen zírala, protože na to speciálně u českých ansámblů nejsem zvyklá.

Krček navíc svým nadšením, temperamentem, přesvědčením a umem dokázal přimět svůj soubor k energickému profesionálnímu výkonu. Mělo to obrovský náboj pozitivna, až jsem si řekla, že mám v životě štěstí, že jsem takové lidi potkala.

Dagmar Pecková na fotografii z alba Zrození.

FOTO: Supraphon

Jsou si písně na albu svým obsahem blízké?

Obecně je většina koled o zrození. O tom, že se narodil spasitel, dítě, které leží na slámě v chlívku, jeho otec je Bůh a matka Panna Maria. Je to stejné ve všech evropských zemích. Koled jsme nakonec shromáždili tolik, že jsme si řekli, že máme důvod v budoucnu natočit desku Zrození 2.

Ve kterých evropských zemích jste v minulosti trávila Vánoce?

V Německu, kde prožívám spoustu času, v Rakousku, také ve Francii nebo v Anglii. Před lety jsem tam účinkovala v opeře Figarova svatba a pobývala tam od půlky prosince do půlky února. Můj syn byl tenkrát malý, takže jsme koupili na trhu stromek a v domě, kde jsme bydleli, jsme si udělali české Vánoce. Naše vánoční zvyky nejsou totožné se zvyky v řadě jiných zemí, my se ale rozhodli si domov do Anglie přetáhnout se vším všudy.

V listopadu vyrazíte na vánoční koncertní turné. Budete na něm hrát všechny písně z alba?

Takový je záměr. Vystoupím s Jaroslavem Krčkem a Musikou Bohemikou, pěvcem Karlem Jakubů a na dvou koncertech v Praze i s Gentlemen Singers. Zahrajeme písničky z desky a budeme chtít navodit sváteční atmosféru tak, jak ji mají lidé rádi.