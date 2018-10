Jindřich Göth

Rami Malek se nám teď někam ztratil, místo něj je s námi na place Freddie. Možná až to dotočíme, zase se k nám Rami vrátí,“ nechal se svého času slyšet jeden ze členů štábu filmu Bohemian Rhapsody. Doufejme, že amerického herce egyptského původu nestihne podobný osud jako svého času Vala Kilmera, který se intenzivně vnořil do postavy zpěváka Jima Morrisona v životopisném snímku The Doors z roku 1991.

O roli rockového bouřliváka usilovali mnozí, namátkou Tom Cruise, Johnny Depp, Richard Gere nebo John Travolta. Kilmer o ni ale stál tolik, že neváhal utratit několik tisíc dolarů za natočení vlastního promovidea, jen aby ji získal. Jeho obsazením si nebyl jistý ani režisér Oliver Stone, přesvědčil ho až producent, kterému se Kilmerovo video dostalo do rukou.

V roli Jima Morrisona byl skvělý, dodnes jde o jeho nejlepší herecký výkon. Do práce dal vše, vymínil si, aby ho na place všichni oslovovali Jime, a když bylo dotočeno, skončil v péči psychiatrů.

Gladiátor v černém

O něco lépe na tom byl Jammie Foxx v titulní roli snímku Ray (2004) o zpěvákovi a pianistovi Rayi Charlesovi. Z natáčení vyšel s čistou hlavou, nadto s životním zážitkem, když si zahrál se samotným Charlesem. Byl to nakonec sám hudebník, který se zasadil o jeho obsazení. Režisér Taylor Hackford si nebyl jistý, rozhodlo až jamování Foxxe s Charlesem.

„Začali hrát, Jamie dal nějaký funk, gospely, ale Ray najednou spustil jazz. Sakra, říkal jsem si, tohle on nedá, neumí to. Ray ho ale povzbuzoval: Pojď, to zvládneš. Neboj se toho, máš to přímo pod prstama.

A když se Jammie fakt chytil, prohlásil Ray spokojeně: Tak jo, to by bylo. Máme to, tenhle kluk to zvládne. Tohle je ten pravý,“ zavzpomínal režisér Hackford. Zvládl to na jedničku, ba přímo na Oscara za nejlepší výkon v hlavní roli.

Podobně si svůj filmový obraz vybral i Johnny Cash. Jako fanda filmu Gladiátor trval na tom, aby ho v životopisném snímku Walk The Line (2005) hrál jeho oblíbený herec Joaquin Phoenix.

„Johnny mě pozval domů, zahrál mi pár písniček. Těžko ten zážitek nějak popsat slovy, byl skvělý, stejně jako jeho žena June,“ líčil v jednom televizním rozhovoru Phoenix. „Když už jsem byl na odchodu, zastavil mě a řekl, že miluje Gladiátora. Svým typickým hlasem začal citovat pasáž, kde má postava mluví k hlavnímu hrdinovi Commodovi, kterého hraje Russel Crowe: Řekli mi, že tvůj syn ječel jako holka, když ho přibíjeli na kříž. A tvá žena skučela jako děvka, když si ji podávali znovu a znovu a znovu.“

Phoenix roli dostal, ale bez následků to nezůstalo. Tak intenzivně se chtěl přiblížit milovanému countryovému desperátovi, že se v rámci příprav tak skamarádil s lahví kořalky, že byl nucen se hned po skočení natáčení odebrat do protialkoholní léčebny.

Víc do toho třískej



Podobně se na vzniku „svého“ životopisného filmu podílel i Zabiják, rokenrolový zpěvák a pianista Jerry Lee Lewis, přezdívaný The Killer. Ve filmu Great Balls of Fire! (1989) se v něj převtělil Dennis Quaid, jemuž byl na place Jerry Lee Lewis k ruce.

„Snažil jsem se hrát na piano jako on. Stál vedle mě a povzbuzoval mě. Nikdy nezapomenu, že jsem se učil hrát rock-and-roll pod vedením samotného Jerryho Lee Lewise,“ svěřil se Quaid.

Toť jedna stránka věci. Tou druhou, odvrácenou, je fakt, že Lee Lewis se od konečné podoby filmu distancoval. Otevřeně řekl, že film nesnáší, stejně jako nenávidí životopisnou knihu své exmanželky, která sloužila jako předloha. Režisér Jim McBride později přiznal, že snímek nechtěl stavět na faktech a že i knihu použil spíše jako odrazový můstek k vlastní interpretaci.

Životopisné filmy nesou mnoho emocí, třeba jako když se v závěru snímku o zpěvačce Tině Turner při koncertním předvedení skladby What’s Love Got To Do With It na scéně vedle herečky Angely Bassettové objeví samotná Tina.

Na druhé straně ale mohou být pro tvůrce i hořkým zklamáním, jak dokázal například film Spatřil jsem světlo z roku 2015 o životě countryového zpěváka Hanka Williamse. Karty byly rozehrané skvěle. Williams má status kultovního umělce, navíc jej ztvárnil Tom Hiddleston, kterého zbožňují milióny fanoušků. Výsledek ale nebyl dobrý. Film zapadl, ba propadl.

Skvělá budoucnost se předpovídala i britskému herci Samu Rileymu, který se v roce 2007 ve filmu Control skvěle popasoval s postavou Iana Curtise, zpěváka britské postpunkové kapely Joy Division. Bohužel žádná další oslnivá kariéra se nekonala.

Přesto se podobné filmy budou jistě natáčet dál. Bohémskou rapsodií to jistě nekončí. Kdo bude další? Ozzy Osbourne? Lemmy Kilmister? Nebo snad David Bowie? Silných a dosud nevytěžených námětů a osudů by bylo stále dost.

I pokud jde o Česko. Svého času se mluvilo o filmu Den štěstí na motivy životní dráhy zpěváka Petra Nováka. Měl vzniknout v režii Ivana Fíly a hlavní roli měl ztvárnit Vojtěch Dyk. Další jména? Marta Kubišová? Karel Kryl? Vladimír Mišík? Nebo Miky Volek?