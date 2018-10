Stanislav Dvořák, Novinky

Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy. To je výchozí situace komedie Přes prsty.

„Sportovní akce před kamerou pro mě byly nová zkušenost. S Denisou jsme chodily trénovat poctivě celé léto na beach volejbalové kurty, ale vzhledem k tomu, že nejsme profesionální hráčky, to pak na place bylo často napínavé a vzrušující,“ řekla Hřebíčková.

Snímek Přes prsty je především romantickou komedií. „Moc mě bavily ty romantické chvilky,“ vysvětlila herečka, jejíhož filmového partnera ztvárnil Jiří Langmajer. „Jirka je úžasný hráč a partner, na kterého se můžete absolutně spolehnout. Je vždycky přirozený, ať hraje cokoliv, což hodně pomáhá,“ dodala.

S postavou Jíry Jiřího Langmajera se ale zaplete i druhá hráčka. „Jirku znám už od natáčení Labyrintu, kdy se pro mě stal srdcovou záležitostí. Tentokrát mě ale bavilo s ním hrát ještě o něco víc. Komedie a láska skýtá víc barev,“ uvedla Denisa Nesvačilová. „Jirka dokáže navíc skvěle podržet, vydrží všechno, ať už jde o chyby nebo nějaké agresivnější scény.“

Obě dámy jsou nadšené také ze spolupráce se scénáristou a režisérem Petrem Kolečkem. „Petr mě hodně překvapil. Nejen jako vtipný a chytrý člověk, ale zejména svým velmi citlivým režijním vedením. Herce si hýčká, pečlivě odpovídá na všechny dotazy a vždycky dbá na to, abychom byli v pohodě. Jako debutant rozhodně nepůsobí,“ prohlásila o režisérovi Petru Kolečkovi Denisa Nesvačilová.

V dalších rolích hrají Vojta Dyk, Jakub Prachař, Marek Taclík, Igor Chmela, Jaromír Nosek, Zdena Hadrbolcová, Radka Pavlovčinová, Kristina Greppelová, Marian Miezga, Milan Mikulčík, Jakub Gottwald, Leoš Noha či Mirai Navrátil.