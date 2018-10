Ilja Kučera ml., Právo

Letošní ročník otevřela mladá pražská formace Gin In Jam. Přes drobnou prvotní nesmělost rychle opanovala sál inteligentní a nápaditou směsí jazzu, popu a funky s výraznými melodiemi. K tomu všemu přičtěte sličnou saxofonistku Nelu Dusovou i neméně pohlednou a mimořádně talentovanou zpěvačku Magdalenu Řehořovou a úspěch je zaručen.

Poté kapelu vystřídal na jevišti hráč na varhany Hammond Ondřej Kabrna v rámci tříčlenné formace Flying Hammond. Nabídl hráčsky mimořádně vybroušený instrumentální koncert, v němž naplno využil neuvěřitelnou škálu nejtěžšího, nejnepraktičtějšího ale zřejmě nejkrásnějšího klávesového nástroje, který bravurně ovládá. Státotvorně pak uzavřel své vystoupení propojenou variací na píseň Modlitba pro Martu a chorál Ktož jsú boží bojovníci.

Laura a její tygři, jejíž čas přišel poté, patří k neotřesitelným jistotám české hudební scény. Navíc současná sestava se zpěvačkou Lucií Bakešovou je opět velice silná. Vystoupení v Lanškrouně ale působilo trochu nesoustředěně, za což jistě mohly i vyskytnuvší se drobné technické potíže, které ho přerušily.

O zlatý hřeb večera se postarala rakouská rodačka usazená v New Yorku, zpěvačka Elisabeth Lohninger. Přijela s vynikajícím pianistou Walterem Fischbacherem, kontrabasistou Petrem Dvorským a bubeníkem Ulfem Strickerem. Svým okouzlujícím vystoupením vrátila večer blíž k čistě jazzovému soundu, ale došlo třeba i na velmi vydařenou coververzi skladby od Raye Charlese I Don't Need No Doctor.

Jazz A Little Otherwise prostě oslavil svou plnoletost důstojně.

Jazz A Little Otherwise Zámek Lanškroun, 20. října

Hodnocení: 90 %