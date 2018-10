Stanislav Dvořák, Novinky

Album Chamaleo obsahuje jedenáct písní, kde Sára vrství stopy analogových syntezátorů a jemných vokálů. Po debutu Under Quiet prý hledala nový zvuk a postupy.

„Na albu jsem se rozhodla používat jen hardwarové syntezátory, hlas a samply nejrůznějších zvuků, které jsem si několik posledních let nahrávala na rekordér. Důležitý byl pro mě přesun pryč od počítačové obrazovky k práci s hardwarem a využívání počítače pouze jako nahrávacího a editačního rozhraní. Byl to osvobozující krok a cesta k ujasnění si vlastního zvuku a světa,“ uvedla.

Never Sol

FOTO: Kateřina Kabelková

Album natočila ve svém podkrovním strahovském studiu, obklopena zahradou, rostlinami a syntezátory. „Nikdo jiný do práce na albu za celý proces od začátku do konce nijak nezasahoval, a tak je to můj niterný pohled na svět okolo a otisk mého vnitřního světa a fantazií do zvuku,“ dodala zpěvačka, která se tentokrát postarala i o produkci. Finální mix a master pak realizoval Matouš Godík.

Na křtu v pražském Paláci Akropolis vystoupí s Davidem Herzigem (baskytara a syntezárory) a Jakubem Šindlerem (drum pady). Atmosféru celého koncertu pak bude dokreslovat speciální light design v režii Martina Špetlíka. Jako host se navíc představí duo Touchie Touchie, které si na albu Chamaleo zahostovalo ve skladbě Haptic.