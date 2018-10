ok, Novinky

Nový ročník taneční soutěže opět moderuje známá dvojice Marek Eben a Tereza Kostková. Do poroty zasedli Zdeněk Chlopčík, Tatiana Drexler a Radek Balaš a nově Václav Kuneš.

První kolo odstartovalo písní Jaroslava Ježka Chodidla. Kromě úvodního slova a pozdravu divákům Marek Eben podotkl, že se u něj za dva roky změnilo hlavně to, že má seniorský průkaz, kdežto jeho kolegyně se stihla vdát. Moderátoři pak zdůraznili, že sobotní večer bude ve znamení první republiky. Václav Kopta, který tančí s Janou Zelenkovou, sobotní díl tráví na židli u stolu, protože ho trápí bolesti stehenního svalu. Divákům řekl, že doufá v brzké zlepšení.

První tanec předvedli Dalibor Gondík s Alicí Stodůlkovou. „Jsem potěšen, že jsem mohl začít jako první,“ řekl po výkonu Gondík. „Nasadil jste laťku velmi vysoko,“ zhodnotil nový porotce Kuneš. Startovní dvojice dostala celkem 20 bodů, které jsou ovšem v tomto kole pouze informativní, protože žádná dvojice nevypadne.

Jako další hvězdy sobotního večer pozval Marek Eben na parket Danielu Písařovicovou s Michalem Mládkem, kteří se vrhli na ča-ču. Hned po tanci Eben přirovnal nohy Písařovicové k volebním sloupcům ve zpravodajství, kde tanečnice působí. „Je to těžké tak dlouhé nohy zpracovat,“ přisadila si porotkyně Drexler. „Vypadáte na parketu úžasně, ale musíte získat více sebevědomí, které asi souvisí s vaší výškou. Proč se takhle nehlásí televizní noviny?“ ptal se po tanci Písařovicové Baláž. Dvojice získala 19 bodů.

David Svoboda s Veronikou Lálovou se předvedli divákům jako třetí a na parketu zatancovali waltz. „Snažil jsem se do tance zařadit prvky šermu, ale Veronika to nechtěla,“ řekl Svoboda. „Máte sílu a cit pro hudbu, mně se váš tanec líbil, i když tam byly chyby,“ zhodnotil Chlopčík. „Líbily se mi vaše oči, které komunikovaly s diváky,“ doplnil Kuneš. Protancovali se až k počtu bodů 25.

V pořadí čtvrtí účinkující byli Pavla Tomicová s Markem Dědíkem. Tomicová se hned po dotančení přiznala, že si při tanci zpívala. „Tanec je vášeň a entuziasmus, a to vy máte. Vy dojdete hodně daleko,“ konstatoval porotce Balaš. Výsledek byl 23 bodů.

Adam Mišík s Kateřinou Krakowkovou se představili v druhé části pořadu. „Ruce byly tvrdší, ale včas jste chytl Kateřinu,“ shrnul hodnocení Balaš. „U mě to mají mladíci těžké, záda jste měl shrbené, zkuste se narovnat. Máte velkou mezeru do těch dalších kol,“ doplnila Drexler. Vytancovali si nakonec 19 bodů.

Veronika Arichteva s Michalem Necpálem se vrhli do ča-či hned poté. „Krásná práce tanečníků i kapely. Rád bych poděkoval jako poloviční Karlovák za reklamu na vřídlo,“ řekl po dotančení Arichtevě Eben v narážce na šaty. „Máte krásné šaty, ale bylo to hodně tvrdé. Musíte se uvolnit a zjemnit,“ vychrlil ze sebe porotce Chlopčík a dal dvojici tři body. Celkem 16.

Jako další pár se divákům uvedli Daniela Šinkorová s Michalem Padevětem. „Bylo to nejkrásnější z pomalých tanců, ale má to háček, dali jste na srozuměnou, že jste dobří, a tak vás budeme posuzovat,“ popsal Baláž. Porotci je ohodnotili 29 body.

Ča-čou na hudbu Michaela Jacksona mezi diváky vtrhli Jiří Dvořák s tanečnicí Lenkou Norou Návorkovou. „Jacksona jsem vybrala já, jako všechnu hudbu,“ svěřila se Návorková. „Pane Dvořák, vy máte velkou budoucnost v taneční kariéře. Krásné postavení, jsem nadšená vašim rytmem,“ usmála se porotkyně Drexler. Obdrželi známku 23.

Předposlední dvojicí, která rozproudila diváky, byli Monika Bagárová s Robinem Ondráčkem. „Moniko mám pocit, že ve vás dříme zvíře, ale v tom waltzu to z vás nevykouklo. Těším se na něco ostřejšího,“ zasnil se hodnotitel Kuneš. „Drobné chyby tam, Moniko, byly, ujížděla vám pánev od Robina. Olizování rtů během tance je hrozně smyslné,“ rozzářil se při hodnocení Chlopčík. Ladnými kroky si vytančili 23 bodů.

Posledními tanečníky byli Richard Genzer, který zastoupil zraněného Václava Koptu, s Janou Zelenkovou. „Takhle rychle do vlaku mohl naskočil jedině Richard,“ řekla k výměně partnerů Zelenková. „Já to jedu na potápěče, na začátku se nadechnu a na konci vydechnu,“ popsal zadýchaně Genzer, který porotu zaujal především svou mimikou během tance. „Geňo, ten výraz je příšerný, jinak to mělo energii. Jako bych v tobě viděl medvěda puberťáka, který běhá v Beskydech,“ zhodnotil výkon Chlopčík. „Jste granát hozený do sálu,“ přisadil si Baláž. „Medvěd“ s partnerkou si vytančil 25 bodů.

Taneční klání celebrit s profesionálními tanečníky se na televizních obrazovkách objevilo poprvé v roce 2004 ve Velké Británii, kde ho uvedla BBC. Poté se soutěž rozšířila do desítek zemí a v roce 2006 ji poprvé vysílala ČT. StarDance tehdy sledovalo v průměru na dva milióny diváků. Od té doby ale zájem o show klesal. Dosud poslední osmou řadu, kterou v roce 2016 vyhrála dvojice Zdeněk Piškula a Veronika Lálová, sledovalo 1,6 miliónu lidí.

Pro letošní ročník pořadatelé připravili nejvíc novinek v historii StarDance. Patří mezi ně tematické večery, ale také výročí vzniku republiky a tematický večer nazvaný Cesta kolem světa, kde se bude tančit na melodie Turecka, Indie, Japonska či Ruska. Změnilo se také hlasování. O tom, kdo postoupí do finále, poprvé rozhodnou pouze diváci.